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Novak Djokovic se retira del Masters de Montecarlo

MÓNACO (AP) — Novak Djokovic se ha retirado del Masters de Montecarlo después de haberse saltado el Abierto de Miami por una lesión en el hombro derecho.

El serbio Novak Djokovic ejecuta una devolución de derecha ante el español Carlos Alcaraz durante la final individual masculina del campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 1 de febrero de 2026. (Foto AP/Aaron Favila, archivo)
El serbio Novak Djokovic ejecuta una devolución de derecha ante el español Carlos Alcaraz durante la final individual masculina del campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 1 de febrero de 2026. (Foto AP/Aaron Favila, archivo) AP

El torneo sobre tierra batida escribió el viernes, al anunciar la retirada de Djokovic en un mensaje de Instagram: “Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo de vuelta en la cancha muy pronto”.

La publicación no especificó el motivo por el que Djokovic, de 38 años, decidió retirarse, pero el campeón de 24 títulos de Grand Slam no juega desde que perdió en tres sets ante Jack Draper en la cuarta ronda del BNP Paribas Open hace dos semanas.

Hace un año en Montecarlo, Djokovic perdió en la segunda ronda ante Alejandro Tabilo.

Djokovic, número 3 del ranking, no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el motivo de su baja.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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