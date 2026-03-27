Novak Djokovic se retira del Masters de Montecarlo

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El serbio Novak Djokovic ejecuta una devolución de derecha ante el español Carlos Alcaraz durante la final individual masculina del campeonato de tenis del Abierto de Australia en Melbourne, Australia, el domingo 1 de febrero de 2026. (Foto AP/Aaron Favila, archivo) AP

El torneo sobre tierra batida escribió el viernes, al anunciar la retirada de Djokovic en un mensaje de Instagram: “Le enviamos nuestros mejores deseos y esperamos verlo de vuelta en la cancha muy pronto”.

La publicación no especificó el motivo por el que Djokovic, de 38 años, decidió retirarse, pero el campeón de 24 títulos de Grand Slam no juega desde que perdió en tres sets ante Jack Draper en la cuarta ronda del BNP Paribas Open hace dos semanas.

Hace un año en Montecarlo, Djokovic perdió en la segunda ronda ante Alejandro Tabilo.

Djokovic, número 3 del ranking, no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre el motivo de su baja.

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FUENTE: AP