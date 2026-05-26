Norcorea dice que nuevos lanzamientos fueron para probar nuevas ojivas, tecnología y navegación

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En esta imagen difundida por el gobierno de Corea del Norte, su mandatario, Kim Jong Un, al centro a la derecha, revisa varios sistemas de armas, el martes 26 de mayo de 2026, en una ubicación desconocida de Corea del Norte. (Agencia Central de Noticias de Corea/Korea News Service vía AP) AP

El informe de la prensa estatal norcoreana se dio a conocer un día después de que el ejército surcoreano anunció que había detectado el lanzamiento de varios proyectiles por parte de Corea del Norte, incluido al menos un misil balístico de corto alcance, hacia su costa occidental. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur señaló que el misil recorrió unos 80 kilómetros (50 millas), pero no especificó qué otro armamento estuvo involucrado.

La Agencia Central de Noticias de Corea (ACNC), el medio oficial norcoreano, informó que Kim supervisó las pruebas del martes, en las que se presentaron misiles balísticos con nuevas ojivas diseñadas para uso nuclear en el campo de batalla, misiles de crucero con capacidad nuclear guiados por tecnología de inteligencia artificial y baterías de artillería de 240 milímetros equipada con sistemas de navegación de “superprecisión”. El ejército de Corea del Sur no comentó de momento sobre las afirmaciones del Norte.

La ACNC indicó que Kim se mostró satisfecho con las pruebas, en particular con el desempeño de los sistemas de misiles de crucero que serían desplegados con unidades de artillería de largo alcance de primera línea cerca de la frontera con Corea del Sur. También pidió acelerar los esfuerzos para modernizar y fortalecer sus fuerzas de artillería.

Kim ha acelerado los esfuerzos para modernizar el arsenal nuclear y de misiles de Corea del Norte desde que se estancaron las labores diplomáticas con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en 2019. También ha adoptado una línea dura hacia Corea del Sur, a la que declaró como el “enemigo más hostil” de su país, y ha tomado medidas para cortar los vínculos intercoreanos de antaño. Durante una reunión con comandantes militares, Kim habló la semana pasada de reforzar las unidades de primera línea a lo largo de la frontera en consonancia con el objetivo estatal de convertir la línea fronteriza en “una fortaleza inexpugnable”, según la ACNC.

El enfoque en política exterior de Kim se ha desplazado cada vez más hacia Rusia, que ha recibido miles de soldados norcoreanos y grandes envíos de armas convencionales en apoyo a su guerra en Ucrania. También ha buscado estrechar lazos con China, principal aliado y salvavidas económico de Corea del Norte, mientras presenta a Pyongyang como parte de un frente más amplio contra Washington.

Trump ha dicho en varias ocasiones que quiere reactivar la diplomacia con Kim, pero Pyongyang ha ignorado estos acercamientos e insiste en que Washington deje de lado sus exigencias de desarme nuclear para Corea del Norte como condición para las conversaciones.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP