Nombran nuevo director para el Museo del Louvre tras robo de joyas, según fuentes

PARÍS (AP) — El hogar de la “Mona Lisa” tendrá un nuevo jefe. Dos funcionarios franceses dijeron a The Associated Press que el historiador del arte Christophe Leribault, un veterano director de museos, asumirá la dirección del Louvre.

Leribault afrontará el desafío de sacar al museo más grande del mundo de la crisis tras el espectacular robo, en octubre, de las joyas de la Corona francesa. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para discutir el nombramiento, que se espera sea aprobado en una reunión del gobierno y anunciado más tarde el miércoles.

Los desafíos que heredará Leribault son considerables.

El robo a plena luz del día —uno de los hurtos en museos con mayor repercusión en la historia reciente— dejó al descubierto alarmantes fallas de seguridad en la emblemática institución parisina.

El antiguo palacio real también ha sufrido una amplia gama de problemas que han dado la imagen de que la preciada institución nacional estaba fuera de control.

Entre ellos figuran la rotura de una tubería cerca de la “Mona Lisa” y filtraciones de agua que dañaron libros de valor incalculable, el envejecimiento de los edificios y los paros del personal para denunciar el hacinamiento, la falta de trabajadores y el incremento del precio de las entradas para la mayoría de los visitantes no europeos.

La presión para nombrar un nuevo liderazgo se intensificó en las últimas semanas, cuando las autoridades revelaron un presunto fraude con entradas, vinculado al museo, que habría durado una década y que, según los investigadores, pudo haberle costado al Louvre 10 millones de euros (11,8 millones de dólares).

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

