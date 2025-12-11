Noem dice que incautación de buque frente a Venezuela fue por drogas

Compartir en:









Imagen de video colocado en X por la secretaria de Justicia estadounidense Pam Bondi, censurada en parte por la fuente, que muestra a fuerzas estadounidenses a bordo de un buque que están confiscando frente a las costas de Venezuela el 10 de diciembre del 025. (Oficina de la Secretaria de Justicia de EEUU/X via AP) AP

La afirmación de Noem, que se produjo durante su testimonio ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, proporcionó la evaluación más completa hasta ahora de la administración republicana sobre por qué tomó el control del buque el miércoles. Increíblemente inusual, el uso de fuerzas para incautar un barco mercante fue el último paso en la campaña de presión de la administración sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos.

Cuando se le pidió que delineara el papel de la Guardia Costera en el esfuerzo, Noem calificó la incautación del petrolero como “una operación exitosa dirigida por el presidente para asegurarnos de que estamos combatiendo a un régimen que está cubriendo sistemáticamente y llenando nuestro país con drogas mortales y matando a nuestra próxima generación de estadounidenses”.

Noem continuó detallando las "dosis letales de cocaína" que, según ella, se habían evitado que ingresaran a Estados Unidos como resultado.

El miércoles en la Casa Blanca, Trump dijo a los periodistas que el petrolero "fue incautado por una muy buena razón". Al ser preguntado sobre qué sucedería con el petróleo a bordo del petrolero, Trump respondió: “Bueno, supongo que nos quedamos con él”.

Estados Unidos ha acumulado la mayor presencia militar en la región en décadas y ha lanzado una serie de ataques mortales contra supuestos barcos de contrabando de drogas en el Mar Caribe y el Océano Pacífico oriental, una campaña que enfrenta un creciente escrutinio por parte del Congreso.

Trump, quien ha dicho que habrá ataques terrestres pero no ha ofrecido más detalles, ha justificado los movimientos como necesarios para detener el flujo de fentanilo y otras drogas ilegales hacia Estados Unidos.

El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que la incautación del petrolero constituye un robo flagrante y un acto de piratería internacional. Maduro ha insistido en que el verdadero propósito de las operaciones militares es forzarlo a dejar el cargo. _______________________________ Meg Kinnard está en http://x.com/MegKinnardAP. ___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP