No hay esperanza de sobrevivientes tras implosión de tanque en papelera de Washington: autoridades

En la imagen, proporcionada por la ciudad de Longview, Washington, se muestra el daño estructural en la planta de Nippon Dynawave Packaging Co., tras la implosión de un tanque que contenía un líquido peligroso, el martes 26 de mayo de 2026 en Longview, Washington. (Ciudad de Longview vía AP) AP

Las autoridades señalaron que no había esperanza de encontrar más sobrevivientes de la implosión ocurrida el martes en Nippon Dynawave Packaging Co. en Longview, que también provocó lesiones a otras nueve personas, entre ellas, un bombero que acudió a la emergencia. Pero antes de que se pueda recuperar cualquier cuerpo, los equipos deben estabilizar el tanque, que corría el riesgo de colapsar aún más y filtrar más del líquido cáustico.

La implosión hizo que el enorme tanque circular se deformara y colapsara de un lado, y las autoridades indicaron que solo trabajarían durante el día debido a los riesgos. Aunque aún se desconoce la causa, las autoridades señalaron que no había ninguna amenaza para la comunidad, una ciudad a orillas del río Columbia de unos 40.000 habitantes con antiguos vínculos con las industrias papelera y maderera de Washington y Oregon.

Este fue el segundo incidente notable relacionado con una sustancia química que ocurre en la Costa Oeste en un lapso de pocos días, después de la evacuación de miles de residentes del sur de California debido al sobrecalentamiento de un tanque en una planta aeroespacial, antes de que las órdenes de evacuación se levantaran la noche del martes.

El tanque de la planta papelera contenía alrededor de 3,4 millones de litros (900.000 galones) de un líquido compuesto principalmente por hidróxido de sodio y sulfuro de sodio. Conocido como licor blanco, se utiliza con calor para descomponer la madera y fabricar papel kraft, un material resistente usado en empaques, bolsas de compras y otros productos.

La extensa planta, que emplea a unas 1.000 personas, produce material para pañuelos de papel, papel de impresión, vasos, platos y cajas de cartón. Está ubicada junto al río, al lado de otros negocios madereros, papeleros y químicos.

Las autoridades no han divulgado la identidad de la persona cuya muerte fue confirmada ni la de quienes están desaparecidos, pero algunos nombres comenzaron a trascender.

Todd Cornwell contó que su amigo, Gilbert Bernal, era electricista en la planta y fue la primera muerte confirmada. Dijo que se conocían por la iglesia y estaban en el mismo grupo de estudio bíblico.

“De hecho, anoche tuvimos nuestro grupo y, en lugar de hacer el estudio bíblico, hablamos de él”, relató Cornwell. “Siempre estaba ahí, dispuesto a ayudar en lo que hiciera falta. Cuando la escuela de la iglesia local empezó a inundarse, él fue una de las personas que estuvo allí”.

Brian Williquette, proveedor de químicos para las plantas de la región, estaba en la instalación el martes por la mañana cuando escuchó una alarma por el intercomunicador y al principio se preguntó si era un simulacro. Pudo salir a salvo y no vio ninguno de los daños.

“Es simplemente inconcebible”, expresó el martes en una vigilia comunitaria. “No hay nadie que viva aquí que no conozca a alguien en una planta papelera”.

Crystal Moldenhauer, residente de Longview, dijo que tiene amigos en la planta que seguían desaparecidos. Señaló que las personas se llamaron y se enviaron mensajes de texto unas a otras durante todo el día tratando de averiguar qué había pasado.

“Todos seguimos esperando respuestas”, afirmó. “Hay familias que han quedado destrozadas, y no sabemos por qué”.

La causa de la implosión seguía sin estar clara.

Las autoridades presionan para obtener respuestas sobre la ruptura

Nippon Paper Group dijo el miércoles en un comunicado que ofrecía sus “más profundas condolencias y su más sentido pésame a las familias en duelo”.

Scott Goldstein, jefe de bomberos del condado de Cowlitz, dijo el martes por la noche que el tanque aún contenía más de 340.000 litros (alrededor de 90.000 galones) del líquido volátil.

“No lo sabremos hasta que sepamos, con suerte mañana, cómo podemos estabilizar el tanque. ¿Retiramos primero el producto? ¿Estabilizamos primero el tanque o al revés?”, planteó.

Horas después del desastre, las autoridades se refirieron repetidamente a la situación como un esfuerzo de recuperación.

Algunas de las personas heridas sufrieron quemaduras o lesiones por inhalación, informaron las autoridades.

Tras la ruptura del tanque, el líquido se derramó en una zanja de drenaje, afirmó Brittny Goodsell, portavoz del Departamento de Ecología del estado.

“Sé que hay muchas preguntas sobre cómo ocurrió todo esto y quiero asegurarles que todos seguiremos presionando para obtener respuestas a esas preguntas” señaló.

La planta enfrentó quejas y multas

Se presentaron quejas de seguridad contra Nippon Dynawave en marzo y en mayo. El departamento estatal de Trabajo e Industrias dijo en X que ninguna de ellas se relaciona con la situación actual. Una fue una queja anónima sobre una válvula en un tanque, según el departamento, que precisó que no era el tanque que implosionó.

Nippon Dynawave, una subsidiaria del grupo japonés Nippon Paper Group, ha sido multada con 3.400 dólares por tres infracciones separadas de salud y seguridad detectadas por inspectores del Departamento de Trabajo e Industrias de Washington desde el inicio de 2021, según la base de datos en línea del departamento.

Poco más de 40 personas murieron entre enero de 2021 y mediados de octubre de 2023 como resultado de incidentes peligrosos con sustancias químicas en Estados Unidos, según un informe publicado por una red de organizaciones de justicia ambiental a finales de 2023.

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Los periodistas de The Associated Press Gene Johnson y Hallie Golden en Seattle, Kathy McCormack en Concord, Nueva Hampshire, Rebecca Boone en Boise, Idaho, y Christopher L. Keller en Albuquerque, Nuevo México, contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP