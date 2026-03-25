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Nikola Jokic anota 23 puntos y encesta al final para que Nuggets superen 125-123 a Suns

PHOENIX (AP) — Nikola Jokic anotó 23 puntos, capturó 17 rebotes e igualó su máximo de la temporada con 17 asistencias la noche del martes para liderar a los Nuggets de Denver 125-123 sobre los Suns de Phoenix.

El base de los Suns de Phoenix, el filipino-estadounidense Jalen Green (4), protege el balón ante el escolta-alero de los Nuggets de Denver, Bruce Brown, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el martes 24 de marzo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri)
El base de los Suns de Phoenix, el filipino-estadounidense Jalen Green (4), protege el balón ante el escolta-alero de los Nuggets de Denver, Bruce Brown, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el martes 24 de marzo de 2026, en Phoenix. (Foto AP/Rick Scuteri) AP

Jokic encestó la canasta de la ventaja al convertir un tiro en suspensión desde 12 pies con 11,5 segundos por jugar. Devin Booker, de Phoenix, tuvo una buena oportunidad de anotar un triple que habría dado la victoria, pero el balón rebotó en el aro.

Los Suns perdían 117-109 con 3:19 por jugar, pero fueron recortando la diferencia de manera metódica. Booker encestó un difícil tiro en suspensión en la pintura para empatar el partido 123 con 30,2 segundos restantes. Terminó con 22 puntos y ocho asistencias.

Jokic consiguió su 29no triple-doble de la temporada, el mayor de la NBA, temprano en el tercer cuarto. El tres veces MVP acertó 9 de 16 tiros de campo y repartió varios pases milimétricos, incluido uno que recorrió toda la cancha para una bandeja de Christian Braun.

Los Nuggets han lidiado con lesiones durante la mayor parte de la temporada, pero ahora están cerca de contar con su plantel completo. Jamal Murray anotó 21 puntos y Tim Hardaway Jr. sumó 18 desde la banca.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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