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Nigeria dice que 2 de sus ciudadanos murieron en violencia contra migrantes en Sudáfrica

LAGOS, Nigeria (AP) — Dos ciudadanos nigerianos fueron asesinados el mes pasado en Sudáfrica tras violentas protestas contra los inmigrantes dirigidas contra trabajadores africanos en el país, según anunció el domingo el gobierno de Nigeria.

Los fallecidos fueron asesinados el 28 de junio, dos días antes de un plazo no oficial fijado por los manifestantes para que los extranjeros abandonaran el país, indicó el el Ministerio nigeriano de Exteriores. Uno habría sido asesinado por agentes de policía y el otro por atacantes no identificados, señaló.

La policía sudafricana no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de The Associated Press.

En varias marchas en abril y mayo, los manifestantes contra los inmigrantes culparon a los extranjeros de los altos niveles de desempleo, la delincuencia y la presión sobre los servicios públicos. La violencia en las protestas y los ataques contra africanos llevaron a Nigeria, Ghana y Malaui a repatriar a sus ciudadanos y a convocar a diplomáticos sudafricanos.

“Estos dos asesinatos ocurren en un momento en que los extranjeros están siendo objeto de ataques indebidos en Sudáfrica", señaló la portavoz del Ministerio nigeriano de Exteriores, Kimiebi Imomotimi Ebienfa. "Esto plantea interrogantes sobre un intento deliberado de algunos elementos de generalizar de manera errónea y etiquetar a nigerianos bien intencionados, trabajadores y respetables como criminales”.

Sudáfrica tiene un historial de violencia desatada por el enojo ante la presencia de migrantes. Más de 60 personas murieron en 2008, en lo que grupos internacionales de derechos calificaron como ataques xenófobos contra extranjeros.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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