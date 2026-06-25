Ni la lluvia los detuvo: mexicanos desbordan calles de la capital para celebrar victoria del Tri

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Aficionados mexicanos festejan el triunfo de su selección en el Mundial ante República Checa, el miércoles 24 de junio de 2026, en la capital (AP Foto/Marco Ugarte) AP

Ni la fuerte lluvia que inundó algunos puntos de la Ciudad de México y los alrededores del Monumento a la Independencia, conocido popularmente como el “Ángel”, detuvo los festejos en las calles donde cientos de personas saltaban y pateaban entre los charcos de agua para celebrar el tercer triunfo del coanfitrión del Mundial 2026 y su avance a la segunda ronda como líder absoluto del Grupo A, con tres triunfos en igual número de partidos.

Pese a que durante el primer tiempo y comienzos del segundo no hubo goles, nadie se movió de las calles y la multitud celebraba expectante al ritmo de tambores y cornetas en el céntrico “Ángel”, que es el lugar tradicional donde se concentran los aficionados para festejar las victorias de sus equipos de futbol.

Pero la emoción se desbordó tras el primer gol de México, conseguido a los 55 minutos por el lateral de 22 años Mateo Chávez en su partido de debut en el torneo. La euforia siguió creciendo a los 60, cuando el delantero Julián Quiñones disparó un certero tiro y batió las redes checas.

La lluvia seguía cayendo, pero nadie se movía. La fiesta callejera se desbordó a pocos minutos del final del encuentro cuando Álvaro Fidalgo marcó el tercer gol que consolidó la victoria de México.

“Mi mala suerte le funcionó a la selección. Cada vez que digo que no voy por México ellos ganan”, dijo Israel Méndez, un técnico veterinario de 28 años, mientras caminaba completamente bañado y abrazado a un aigo en medio de la multitud.

Entre risas Méndez relató que debió zambullirse en uno de los improvisados pozos de agua para cumplir la promesa que hizo de que si ganaba la selección nacional se bañaba en la calle.

“No me importa bañarse en el agua sucia. Bien lo vale la Tri”, manifestó. En otro punto del “Ángel” estaba también completamente empapada Mariela González, una empleada de oficina de 25 años, quien afirmó que decidió asistir al festival callejero “para echarle ganas a la selección”. “Estamos esperanzados. Está difícil, pero se vale soñar”. ___ Cobertura de la Copa del Mundo de AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa FUENTE: AP