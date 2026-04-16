Ni la lesión detuvo a Nikola Jokic y llega a los playoffs tras una temporada histórica

El pívot de los Nuggets de Denver suele abrir su piscina en esta época del año — si el clima lo permite — para que él y sus hijos se diviertan. Resulta que flotar un rato es la manera perfecta de tomarse un respiro de la presión que conlleva liderar a un equipo que siempre busca ganar el título.

Jokic y los Nuggets consiguieron el tercer puesto de preclasificación con una temporada de 54 victorias y ahora enfrentarán en la primera ronda a partir del sábado a un rival conocido con Anthony Edwards y los Timberwolves de Minnesota.

En lo estadístico y en lo físico, esta ha sido una temporada como ninguna otra para Jokic.

Jokic se convirtió en el primer jugador en liderar la liga tanto en rebotes como en asistencias por partido desde 1969-70, cuando los líderes comenzaron a determinarse por promedios por juego. Wilt Chamberlain encabezó ambas categorías en 1967-68, cuando los líderes se definían por totales.

En el aspecto de la salud, el tres veces MVP sufrió la primera lesión importante de su carrera en la NBA. Se perdió 16 partidos a finales de diciembre y en enero por una hiperextensión en la rodilla izquierda. El equipo tuvo marca de 10-6 en su ausencia.

“No es un año difícil, sino un año inconsistente, con las lesiones, con las alineaciones, con todo”, explicó Jokic, quien promedió un triple-doble (27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias) por segunda temporada consecutiva. “Aun así logramos ser uno de los mejores equipos. Eso dice algo de este equipo y del grupo que tenemos en el vestuario. Sin duda nos demostramos que podemos responder a cualquier cosa, y ojalá encontremos la manera en los playoffs cuando el momento sea grande”.

Los Nuggets también llegan con una ola de confianza, impulsados por una racha de 12 victorias consecutivas. Si le preguntan al respecto, su humor sale a relucir.

“Definitivamente es mejor que una racha de 12 derrotas seguidas”, comentó Jokic. “Cuando estás jugando bien, todos se sienten bien”.

Un base de pívot

Jokic registró 34 triple-dobles en 65 partidos esta temporada. Eso incluye una actuación memorable el día de Navidad contra los Timberwolves, cuando explotó con 56 unidades, 16 rebotes y 15 asistencias en laa victoria 142-138 en tiempo extra.

“Probablemente hará falta un poco de todo”, dijo el ala-pívot de los Timberwolves Julius Randle sobre cómo defender a Jokic. “Probablemente hay que llamar a Dios y hablar un rato con él y pedirle algunos favores... Es un jugador increíble. Hace muchísimo en la cancha para su equipo”.

Jokic, con sus 2,11 metros de estatura y 129 kilos ve la cancha con el prisma de un base, con movimientos en el poste bajo que pocos pueden detener y un rango que se extiende más allá de la línea de 3 puntos.

“Es un placer verlo”, señaló el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson, cuyo equipo podría enfrentar a los Nuggets en la segunda ronda. “Es tan único en tantos sentidos”.

Sus compañeros insisten en que no dan por sentada la producción de Jokic noche tras noche. Los 198 triple-dobles de Jokic en su carrera solo están por detrás de los de su excompañero Russell Westbrook (209). Los 21 triple-dobles de Jokic en playoffs solo están por detrás de Magic Johnson (30) y LeBron James (28).

“Nada me ha sorprendido este año”, afirmó su compañero Christian Braun, quien era novato cuando los Nuggets ganaron el primer título de la NBA en la historia de la franquicia en 2023. “Pero probablemente esa no sea la manera correcta de decirlo. Todo lo que (Jokic) hace me sorprende. Cada vez que lo veo, me sorprende”.

Susto

Los Nuggets respiraron aliviados cuando se enteraron de que Jokic solo se perdería unas semanas tras lesionarse en Miami el 29 de diciembre. Fue una escena aterradora: Jokic cayendo al suelo y agarrándose la rodilla después de pisar el pie de Spencer Jones.

Desde su regreso el 30 de enero, se ha perdido un partido. Esa racha de buena salud le permitió alcanzar el umbral de 65 partidos y ser elegible para premios.

“Está en un gran momento”, dijo el entrenador de los Nuggets, David Adelman, “física y mentalmente”.

Involucrar a todos

El sello distintivo de Jokic es involucrar a todos. Puede ser un pase a Cam Johnson en el perímetro o poner bloqueos para liberar a Jamal Murray en una penetración o encontrar a Aaron Gordon para un tiro abierto.

“Necesitamos a todos”, explicó Jokic. “Todos tienen que dar un paso al frente”.

Adelman sigue sin entender por qué Jokic no recibe más ruido en la conversación por el MVP. Las probabilidades actuales favorecen a Shai Gilgeous-Alexander, de Oklahoma City, para ganar de nuevo.

“Yo diría que lo que más me llama la atención es lo poco que se ha hablado de él”, manifestó Adelman. “Me parece absolutamente una locura. No tengo idea de cuál es la narrativa y por qué”.

Jokic ciertamente se ha ganado el respeto del pívot de Minnesota Rudy Gobert.

“Haga lo que haga, juega para ganar. Es generoso”, expresó Gobert. “Solo está aquí para presentarse, ayudar a su equipo a ganar e irse a casa. Me gusta eso. Respeto eso”.

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El redactor deportivo de AP Dave Campbell en Minneapolis y el colaborador independiente de The Associated Press Raul Dominguez en San Antonio contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP