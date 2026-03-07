americateve

Nets cortan racha de 10 derrotas al remontar 23 puntos y sorprender 107-105 a Pistons

DETROIT (AP) — Ziaire Williams encestó dos triples en los últimos tres minutos y los Nets de Brooklyn pusieron fin a una racha de 10 derrotas al remontar para vencer la noche del sábado por 107-105 a los Pistons de Detroit.

Ziaire Williams (1), alero de los Nets de Brooklyn, supera a Kevin Huerter (27), base de los Pistons de Detroit, para realizar un tiro durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA, el sábado 7 de marzo de 2026, en Detroit. (Foto AP/Duane Burleson)
Brooklyn llegó a estar abajo por 23 puntos en el tercer cuarto y todavía perdía por doble dígito con 5:29 por jugar, pero superó a Detroit 18-6 en el tramo final.

Michael Porter Jr. sumó 30 puntos y 13 rebotes para los Nets, mientras que Williams terminó con 23 puntos.

Tobias Harris aportó 18 puntos y 10 rebotes para Detroit y Jalen Duren tuvo 17 puntos y 14 rebotes. Los Pistons, que han perdido tres seguidos por primera vez esta temporada, no contaron con Cade Cunningham (cuádriceps) ni con Ausar Thompson (tobillo).

Los Pistons lanzaron para 51,1% (23 de 45) en la primera mitad, incluido 46,2% (6 de 13) en triples, y forzaron 12 pérdidas de balón, mientras que solo cometieron cuatro. Solo los 13 puntos de Porter mantuvieron a los Nets cerca, 62-46, al descanso.

Los Nets limitaron a los Pistons a 22 puntos con 36,8% de acierto en el tercer periodo para acercarse 84-73 al entrar al cuarto.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

