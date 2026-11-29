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Gadi Eisenkot, líder del partido Yashar, felicita al nuevo presidente electo de la Knéset, Matan Kahana, luego de la votación, el martes 17 de noviembre de 2026, en Jerusalén. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) AP

Si bien ya se habían celebrado conversaciones de este tipo, el encuentro adquirió un nuevo sentido de urgencia después de que Netanyahu anunció el sábado que estaba dispuesto a permitir que Eisenkot fuera el primero en asumir como primer ministro en un acuerdo de rotación dentro de un posible pacto de unidad.

Durante meses, Eisenkot ha dicho que Netanyahu no es apto para el cargo y se ha referido al primer ministro como una amenaza para el futuro del país. Netanyahu ha encabezado una implacable campaña contra la posibilidad de asociarse con partidos liderados por árabes, cuyos históricos avances en las elecciones del 27 de octubre los convirtieron en aliados potenciales para el bloque opositor.

El partido de Netanyahu, el Likud, se consolidó como el más popular en las elecciones. Pero los partidos de derecha y ultraortodoxos que lo han respaldado históricamente no lograron mantener su mayoría parlamentaria y terminaron con menos escaños que sus rivales entre los 120 miembros de la Knéset.

Eso dejó tanto a Eisenkot como a Netanyahu sin una vía sencilla para formar gobierno. Los partidos que respaldan a Eisenkot han discrepado sobre la posibilidad de incluir a formaciones lideradas por árabes o a partidos ultraortodoxos en una posible coalición.

Además, las negociaciones entre los partidos abordaron algunos de los asuntos más sensibles de la elección, entre ellos la imposición del servicio militar obligatorio para judíos ultraortodoxos y una investigación dirigida por el Estado sobre las fallas de seguridad en torno a los ataques del 7 de octubre de 2023 encabezados por Hamás.

El episodio ha dejado una profunda huella en el país luego de más de tres años de guerras en Gaza, contra los milicianos de Hezbollah en Líbano, y en la guerra contra Irán que Israel y Estados Unidos lanzaron conjuntamente el 28 de febrero.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP