Nepal finaliza la búsqueda de víctimas de inundaciones; las familias, entre la ira y el alivio

En esta imagen, tomada con un smartphone, Usha Khatri muestra una foto de su esposo, Indra Bahadur, desaparecido desde las inundaciones del mes pasado en el exterior del hospital universitario Tribhuvan, en Katmandú, Nepal, el 17 de septiembre de 2026. (AP Foto/Upendra Man Singh) AP

Los familiares de 5.285 personas desaparecidas, entre las que hay cientos de extranjeros, mostraron reacciones encontradas: algunos estaban aliviados y otros descontentos con la decisión del gobierno de Nepal, anunciada a última hora del lunes.

La oficina del primer ministro, Balendra Shah, indicó que el gobierno se centrará en la rehabilitación y la reconstrucción, incluida la restauración de carreteras y puentes afectados por la crecida, especialmente en zonas remotas donde la infraestructura dañada ha dificultado la entrega de ayuda.

El gobierno calcula que la reconstrucción y la recuperación costarán 4.770 millones de dólares. Casi 33.000 personas se han visto afectadas y alrededor de 7.500 viviendas quedaron dañadas o destruidas.

Las esperanzas de encontrar sobrevivientes se reavivaron después de que dos trabajadores nepalíes fueran rescatados de un túnel subterráneo en el proyecto hidroeléctrico de Trishuli el 4 de septiembre, y de nuevo dos días después, cuando los rescatistas encontraron a un ciudadano chino en el mismo lugar.

Las familias de otras víctimas han realizado protestas y vigilias en Nepal para pedir que se mejoren los esfuerzos de búsqueda.

Usha Khatri estaba en contra de la decisión del gobierno de suspender el rescate. Pasó días buscando a su esposo en muchas de las localidades por donde pasa el río y donde se han recuperado cuerpos.

“Estoy muy enojada con el gobierno por renunciar a la búsqueda y el rescate con miles de personas aún desaparecidas. Simplemente no entiendo cómo pueden hacer eso cuando todavía nos queda esperanza de que nuestro ser querido pueda ser encontrado”, afirmó Khatri el miércoles.

Durante su búsqueda, que continúa, ha revisado fotos de los cadáveres que fueron recuperados pero enterrados para su preservación hasta que sean identificados.

“O me entregan el cuerpo o me muestran alguna prueba sólida de que mi esposo ya no está, y solo entonces pueden declararlo muerto”, agregó.

Otros familiares acogieron la decisión con satisfacción y señalaron que quieren certificados de defunción gubernamentales.

“Después de tantos días y semanas hay poca o ninguna esperanza de encontrar a alguien con vida. Estamos seguros de que ninguno de nuestros familiares sobrevivió y solo buscamos cerrar este capítulo”, comentó Nirajan Poudel, quien perdió a cinco familiares en la catástrofe.

Varias personas cuyos parientes siguen desaparecidos han llevado a cabo funerales simbólicos. La cremación es un rito final importante en la tradición hindú, y realizar la ceremonia incluso sin cuerpo brinda a algunas familias una sensación de liberación espiritual.

Poudel indicó que, hasta ahora, el gobierno se ha negado a emitir certificados de defunción, señalando que primero deben modificarse las leyes. En Nepal, los certificados de defunción son necesarios para que las familias reciban compensaciones, cobren seguros y hereden propiedades.

El gobierno no respondió a una solicitud de The Associated Press acerca de los certificados.

Expertos legales señalaron que la cuestión clave era determinar el número de personas que fueron arrastradas por la inundación.

“Tiene más que ver con complicaciones prácticas que con disposiciones legales", explicó Hardik Subedi, abogado del Tribunal Supremo. "No se ha iniciado el proceso que facilite el certificado de defunción”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP