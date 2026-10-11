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Nepal evacúa varias aldeas tras inundaciones repentinas del río Budhi Gandaki

KATMANDÚ, Nepal (AP) — Los residentes a lo largo del río Budhi Gandaki, en el centro-norte de Nepal, evacuaron el domingo después de que inundaciones repentinas destruyeran viviendas y otras estructuras en la zona.

La Autoridad Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres evacuó a algunos habitantes y advirtió a otros que se trasladaran a zonas más seguras, mientras permanecían en alerta hasta última hora del domingo.

No hubo informes inmediatos de víctimas.

La agencia de gestión de desastres intenta determinar la causa de la crecida repentina en el río Budhi Gandaki, que desemboca en el río Trishuli y es una vía fluvial clave cerca de la capital, Katmandú.

Videos en redes sociales muestran casas y cobertizos arrastrados por el río crecido, que fluye entre altas montañas. No estaba claro de inmediato cuántas de las pequeñas aldeas de la zona montañosa resultaron afectadas. Publicaciones en redes sociales indican que la advertencia del gobierno motivó una evacuación en Arughat, una localidad ribereña situada en la carretera que conecta Katmandú con otras partes del país.

Nepal aún trabaja en la recuperación de una devastadora inundación en agosto a lo largo de la frontera montañosa entre Nepal y China, que dejó más de 1.400 muertos y a miles de desaparecidos.

La oficina del primer ministro de Nepal, Balendra Shah, anunció el lunes el fin de las operaciones de búsqueda y rescate de víctimas adicionales. En su lugar, las autoridades se concentrarán en las labores de recuperación, incluida la restauración de carreteras y puentes cortados por las inundaciones, en particular en zonas remotas donde la infraestructura dañada ha dificultado la entrega de ayuda.

El gobierno calcula que el esfuerzo de reconstrucción costará 4.770 millones de dólares. Casi 33.000 personas se han visto afectadas y alrededor de 7.500 viviendas resultaron dañadas o destruidas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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