Miles de vapeadores no autorizados entran a EEUU mientras la FDA reacciona lentamente

Varios dispositivos de vapeo desechables Elf Bar y Esco Bar son exhibidos el lunes 26 de junio de 2023 en Washington, D.C. El número de cigarrillos electrónicos vendidos en Estados Unidos casi se ha triplicado desde 2020, impulsado casi en su totalidad por una ola de vaporizadores desechables no autorizados procedentes de China, según datos de ventas obtenidos por The Associated Press. Recientemente, los reguladores de salud estadounidenses han comenzado a tratar de bloquear las importaciones de varias de las marcas más grandes, entre ellas Elf Bar y Esco Bar. (AP Foto/Andrew Harnik)