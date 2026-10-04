americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Negocian para formar gobierno en Letonia luego que coalición pro-Ucrania avanza en elecciones

RIGA, Letonia (AP) — Los legisladores letones tenían previsto iniciar negociaciones para formar gobierno tras unas elecciones parlamentarias en las que la coalición de cuatro partidos del primer ministro pro-Ucrania Andris Kulbergs obtuvo el 35% de los votos.

Una crisis política en mayo por la caída de drones desde Ucrania derribó a la coalición gobernante, que ya estaba bajo presión por varios otros asuntos. El parlamento, o Saeima, aprobó entonces la coalición encabezada por Kulbergs, del partido centrista Lista Unida, que anteriormente estaba en la oposición.

Letonia, al igual que sus vecinos bálticos Lituania y Estonia, apoya firmemente a Ucrania en su lucha contra la invasión de Moscú. Limita tanto con Rusia como con Bielorrusia, aliada de Moscú.

La votación del sábado se produjo mientras la pequeña república en el flanco oriental de la OTAN lidia con una creciente preocupación por una posible agresión rusa.

Más del 51% de los votantes participaron en la elección, según cifras oficiales. Casi 1,56 millones de personas en el país, de más de 1,8 millones, tenían derecho a elegir a los 100 miembros del Saeima unicameral para un mandato de cuatro años.

Lista Unida está al borde de tener 42 escaños en el parlamento, pero será necesaria una coalición multipartidista para gobernar en un panorama político fragmentado. Los partidos deben obtener al menos el 5% de los votos para ganar escaños parlamentarios.

_________________________________

Dazio reportó desde Berlín.

_________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

YA TENEMOS EL CAMINO ABIERTO: Manuel Marrero promete avances en Cuba, pero admite que aún no se sienten

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

DRONES EN GUANTÁNAMO: EEUU instala en Cuba su primera plataforma regional de guerra autónoma

Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba
ULTIMA HORA

Guardia Costera de EEUU intercepta buque que transportaba combustible ilegalmente hacia Cuba

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

EEUU da luz verde a 1.457 vuelos chárter hacia Cuba desde Miami, Tampa y Houston

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

Empresa española Vima reduce operaciones en Cuba tras sanciones de EEUU contra GAESA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter