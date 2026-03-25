NBA votará un plan que abrirá la puerta a equipos en Seattle y Las Vegas

El comisionado de la Adam Silver saluda a la árbitro Ashley Moyer-Gleich previo al partido entre los Trail Blazers de Portland y el Jazz de Utah, el viernes 13 de marzo de 2026, en Portland. (AP Fhoto/Jenny Kane) AP

Han pasado casi dos décadas. Pero este miércoles podría ofrecer una esperanza increíblemente real de un renacimiento del baloncesto para Seattle —y un nuevo capítulo en Las Vegas.

Se espera que la junta de gobernadores de la NBA vote el miércoles sobre un plan que acercará a la liga un paso más a la expansión. Si los propietarios dan su aprobación —y todo indica que lo harán— la liga esencialmente comenzará a trabajar con posibles grupos de propietarios interesados en tener franquicias en Seattle y Las Vegas.

La aprobación del miércoles no significa que la expansión sea un hecho. Pero dejará de ser una simple ilusión.

“Es una ciudad de baloncesto, una cultura de baloncesto, así que es un deber, creo, que lo recuperen allá”, afirmó Murray, oriundo de Seattle.

“Creo que para la ciudad era algo que se venía esperando desde hace mucho. Creo que todo el mundo quedó bastante desanimado cuando se fueron”, expresó el alero del Magic Paolo Banchero, otro nativo de Seattle. “Y desde entonces solo ha sido esperar y tener la esperanza de que algún día regresen. Estoy seguro de que con la noticia, todo el mundo está emocionado. Sé que yo estoy emocionado por todos los niños que están creciendo porque Seattle es una ciudad de baloncesto realmente grande”.

Lo es, y también lo es Las Vegas —que se ha convertido en una parte importante del ecosistema de la NBA incluso sin un equipo.

La Liga de Verano de la NBA se celebra en Las Vegas cada año y se ha convertido en un evento imperdible para ejecutivos de la liga, entrenadores, medios, agentes e incluso jugadores que no participan en los partidos. La ronda de campeonato de la Copa NBA también se ha disputado en Las Vegas. Y la ciudad solía albergar algún partido ocasional de temporada regular; por ejemplo, en 1984, cuando el pívot de los Lakers de Los Ángeles Kareem Abdul-Jabbar rompió el récord histórico de puntos de la liga en un partido contra el Jazz de Utah —que en ese momento utilizaba Las Vegas para algunos de sus partidos como local.

La idea de colocar una franquicia allí podría haber parecido poco probable hace un par de décadas. Ya no, especialmente con la llegada de los Raiders de la NFL, los Golden Knights de la NHL y las Aces de la WNBA ya instalados allí, y con las Atléticos de las Grandes Ligas en camino.

“Creo que Seattle y Las Vegas son dos ciudades increíbles”, manifestó el comisionado de la NBA, Adam Silver, en diciembre, al hablar sobre la expansión durante la Copa NBA en Las Vegas.

Suponiendo que los propietarios quieran expandir la NBA más allá de su estructura de 30 equipos, habrá mucho que decidir. Lo primero: la cuota de expansión (se espera que sea de al menos 6.000 millones de dólares), el calendario para añadir los clubes y la realinación de los equipos de la Conferencia Oeste.

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El redactor de baloncesto de AP Brian Mahoney y los redactores deportivos de AP Schuyler Dixon y Joe Reedy contribuyeron.

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FUENTE: AP