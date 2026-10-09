Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz

ARCHIVO - Un diploma y una medalla del Nobel, fotografiados el 8 de diciembre de 2020, durante una ceremonia en Nueva York. (Angela Weiss/Pool Foto vía AP, archivo) AP

ARCHIVO - La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Navanethem Pillay, antes de la 23ra sesión del Consejo de Derechos Humanos, en la sede europea de la ONU., en Ginebra, el 27 de mayo de 2013. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP, archivo) AP