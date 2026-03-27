Naufraga bote con migrantes frente a Yibuti; hay al menos 9 muertos y 45 desaparecidos

La tragedia fue la más reciente de una serie de naufragios entre el Cuerno de África y la península arábiga que, en los últimos años, han causado la muerte de miles de migrantes africanos que huyen de conflictos y de la pobreza con la esperanza de llegar a los ricos países árabes del Golfo.

La embarcación había salido de la ciudad portuaria yibutiana de Obock con más de 300 personas a bordo e intentaba cruzar el estrecho de Bab el-Mandeb cuando se hundió el martes, señaló la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

El estrecho de Bab el-Mandeb y el estrecho de Ormuz —el punto de estrangulamiento de Teherán en la guerra en curso con Irán— se encuentran en lados opuestos de la península arábiga.

La búsqueda de posibles sobrevivientes continúa, indicó Tanja Pacifico, jefa de misión de la OIM en Yibuti.

“El mar está muy agitado y también había vientos fuertes”, afirmó Pacifico durante una rueda de prensa habitual de la ONU en Ginebra por video. “Se sabe que esta ruta es muy mortífera”.

Añadió que los testimonios de los sobrevivientes describieron “una carga extremadamente pesada para la embarcación”.

El naufragio fue el primero de este año en la zona, comentó Pacifico. El año pasado, más de 900 migrantes murieron o desaparecieron en la ruta, el saldo más alto registrado en el estrecho, señaló la OIM.

El trayecto suele atraer a decenas de miles de migrantes de África “en busca de seguridad y oportunidades económicas”, agregó la agencia. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP