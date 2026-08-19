NASA cancela misión para rescatar a observatorio, que realizará reingreso a la atmósfera

Foto entregada por la NASA que muestra a Kieran Wilson, investigador principal de LINK, y Hunter Robertson, ingeniero de sistemas espaciales, al lado de su nave espacial dentro del Simulador de Ambiente Espacial en el Centro Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland, el 17 de abril del 2026. (Sophia Roberts/NASA via AP) AP

La NASA y Katalyst Space Technologies anunciaron la noticia más de un mes después de que la nave espacial Link de la startup despegara rumbo al rescate del telescopio.

Katalyst indicó que Link no intentará capturar a Swift y elevarlo a una órbita más alta debido a problemas para controlar la nave espacial. La NASA señaló que esto significa que el telescopio se precipitará a través de la atmósfera tras más de 20 años de rastrear algunas de las mayores explosiones del universo, como estallidos de rayos gamma y explosiones de estrellas.

La NASA pagó 30 millones de dólares a Katalyst para elevar el telescopio a una órbita más segura y duradera. La intensa actividad solar hizo que perdiera altitud más rápido de lo previsto. La nave de rescate entró en un giro incontrolable unas semanas después de su despegue a principios de julio. Aunque los controladores de vuelo lograron reducir el bamboleo de Link, los problemas siguieron afectando su capacidad de apuntar y posicionarse en órbita.

“Este no es el resultado hacia el que trabajábamos, pero no cambia por qué valía la pena intentar esta misión”, declaró en un comunicado el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Como premio de consolación, Katalyst seguirá operando Link en proximidad con el telescopio para demostrar capacidades para futuras operaciones de rescate.

El director ejecutivo de Katalyst, Ghonhee Lee, comentó que se trató de una misión ambiciosa con un calendario exigente que se armó en menos de un año.

“Asumimos este desafío de alto riesgo y alta recompensa y estamos orgullosos de los hitos que alcanzamos en el camino", indicó Lee en un comunicado. "Ya hemos aprendido una enorme cantidad”.

Lanzado en 2004, los instrumentos científicos de Swift fueron apagados a principios de este año para ralentizar su descenso. Hasta la semana pasada orbitaba a 347 kilómetros (216 millas) de altura.

El Telescopio Espacial Hubble de la NASA podría beneficiarse de un impulso orbital y habría sido el siguiente en la lista para un intento de rescate si esta misión hubiera salido bien. El Hubble, de 36 años, también está perdiendo altura debido a las recientes erupciones del Sol. No se sabe si el Hubble ahora se quedó sin suerte.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP