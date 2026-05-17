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Napoli está dentro de la Liga de Campeones pero aun hay lugares para la Serie A

MILÁN (AP) — Napoli aseguró un lugar en la Liga de Campeones de la próxima temporada, pero las otras dos plazas en la competición de clubes de élite de Europa podrían quedar en manos de cualquiera de cuatro equipos de la Serie A.

Amir Rrahmani, del Nápoles, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Pisa y el Nápoles en Pisa, Italia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Alessandro La Rocca/LaPresse vía AP)
Amir Rrahmani, del Nápoles, celebra tras anotar durante el partido de fútbol de la Serie A entre el Pisa y el Nápoles en Pisa, Italia, el domingo 17 de mayo de 2026. (Alessandro La Rocca/LaPresse vía AP) AP

Scott McTominay, Amir Rrahmani y Rasmus Højlund anotaron para ayudar a Napoli a una cómoda victoria 3-0 como visitante ante el ya descendido Pisa el domingo, lo que garantizó que el equipo de Antonio Conte terminará entre los cuatro primeros de la liga italiana, con solo una jornada por disputarse.

AC Milan y Roma también ganaron el domingo para quedar igualados con 70 puntos en el tercer y cuarto puesto. Juventus y Como estaban dos puntos más atrás.

Milan y Roma se miden a Cagliari y Hellas Verona, respectivamente, en sus últimos partidos. Juventus visita a Torino en el derbi y Como viaja para enfrentar a Cremonese.

Al igual que en la penúltima jornada, todos esos partidos comenzarán de manera simultánea.

Inter de Milán ganó el título de la Serie A con tres jornadas de anticipación y celebrará después de su partido contra Hellas Verona más tarde, su último encuentro en casa de la temporada.

Regresa Pulisic

Christian Pulisic ingresó como suplente en el segundo tiempo para ayudar a Milan a una victoria crucial 2-1 como visitante ante Genoa.

Pulisic se perdió el último partido de Milan por un problema en la zona lumbar, pero el delantero de Estados Unidos se recuperó antes de lo previsto y entró a los 76 minutos, con los rossoneri ganando 1-0 gracias a un penal de Christopher Nkunku.

Pulisic tuvo un impacto inmediato: cinco minutos después de entrar desde el banquillo, cedió el balón a Zachary Athekame, quien sacó un disparo colocado al ángulo inferior desde fuera del área.

Johan Vásquez descontó para Genoa unos minutos después.

Se caldean los ánimos en Roma

Roma ganó el derbi contra Lazio 2-0, pero hubo peleas entre los jugadores después de cada uno de los goles.

Se vio al defensor de Roma Wesley y al mediocampista de Lazio Nicolò Rovella lanzándose golpes entre sí en la segunda trifulca, y ambos recibieron tarjetas rojas.

Gianluca Mancini remató de cabeza dos tiros de esquina para los goles.

En otros resultados, Juventus fue abucheado de forma contundente tras perder 2-0 en casa ante su acérrimo rival Fiorentina, mientras que Como resistió para imponerse 1-0 sobre Parma y mantener al equipo de Cesc Fàbregas todavía con opciones de clasificarse a la Liga de Campeones, apenas siete años después de jugar en la cuarta división de Italia.

Lucha por el descenso

Los 10 partidos de la Serie A se disputaban el domingo, y los equipos involucrados en la pelea por el descenso jugarían más tarde.

Pisa y Verona ya han descendido, pero Cremonese está a solo un punto del Lecce, que ocupa el 17mo puesto y marca la salvación, y a seis de Cagliari.

Cremonese y Lecce visitan a Udinese y Sassuolo, respectivamente, mientras que Cagliari recibe a Torino.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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