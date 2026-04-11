Nantes más cerca del descenso en la Ligue 1 tras empatar con el Auxerre

Nantes estaba en el 17mo puesto y a cinco puntos de Auxerre, 16to, que ocupa la plaza del repechaje del ascenso-descenso.

El ocho veces campeón, Nantes, fue uno de los clubes con más historia de Francia, pero ha evitado por poco el descenso en las últimas temporadas. Aunque Nantes ha disputado un partido menos que Auxerre, su encuentro pendiente es ante el líder Paris Saint-Germain.

En el otro partido del sábado, Rennes mantuvo su impulso por un lugar en la Liga de Campeones con una victoria 2-1 en casa sobre Angers.

El triunfo llevó a Rennes al quinto puesto; los tres primeros obtienen una plaza automática en la Liga de Campeones y el equipo que termina cuarto entra a la fase de clasificación.

Un autogol le dio a Rennes una ventaja temprana y el delantero jordano Mousa Al-Tamari controló un balón largo para picársela al arquero a los 25 minutos.

Angers descontó a mitad del segundo tiempo por medio del delantero de 18 años Peter Prosper.

Duelo por el título aplazado

La liga aplazó el esperado enfrentamiento entre el PSG y el segundo clasificado Lens, para darle al PSG una mejor preparación para su partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra Liverpool.

El PSG solicitó el aplazamiento, al que Lens se opuso. El PSG venció 2-0 a Liverpool en casa el miércoles y juega el partido de vuelta en Anfield el martes.

Lens jugará ahora contra el PSG el 13 de mayo.

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FUENTE: AP