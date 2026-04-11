americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nantes más cerca del descenso en la Ligue 1 tras empatar con el Auxerre

PARÍS (AP) — Nantes se acercó más al descenso el sábado tras empatar 0-0 como visitante en la Ligue 1 ante el Auxerre, otro equipo en apuros.

Nantes estaba en el 17mo puesto y a cinco puntos de Auxerre, 16to, que ocupa la plaza del repechaje del ascenso-descenso.

El ocho veces campeón, Nantes, fue uno de los clubes con más historia de Francia, pero ha evitado por poco el descenso en las últimas temporadas. Aunque Nantes ha disputado un partido menos que Auxerre, su encuentro pendiente es ante el líder Paris Saint-Germain.

En el otro partido del sábado, Rennes mantuvo su impulso por un lugar en la Liga de Campeones con una victoria 2-1 en casa sobre Angers.

El triunfo llevó a Rennes al quinto puesto; los tres primeros obtienen una plaza automática en la Liga de Campeones y el equipo que termina cuarto entra a la fase de clasificación.

Un autogol le dio a Rennes una ventaja temprana y el delantero jordano Mousa Al-Tamari controló un balón largo para picársela al arquero a los 25 minutos.

Angers descontó a mitad del segundo tiempo por medio del delantero de 18 años Peter Prosper.

Duelo por el título aplazado

La liga aplazó el esperado enfrentamiento entre el PSG y el segundo clasificado Lens, para darle al PSG una mejor preparación para su partido de cuartos de final de la Liga de Campeones contra Liverpool.

El PSG solicitó el aplazamiento, al que Lens se opuso. El PSG venció 2-0 a Liverpool en casa el miércoles y juega el partido de vuelta en Anfield el martes.

Lens jugará ahora contra el PSG el 13 de mayo.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

🚨 Arrestan en Miami a expresentador de la TV cubana Salvador Blanco

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

¡MISIÓN CUMPLIDA! Artemis II regresa a la Tierra tras rodear la Luna

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter