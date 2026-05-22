Nadal, Gauff y Pegula rinden homenaje al periodista fallecido de la AP Howard Fendrich

Fendrich, rostro habitual en Roland Garros y en todos los torneos grandes de tenis desde 2002, murió el jueves, menos de tres meses después de que se le diagnosticó un cáncer.

La noticia provocó una oleada de mensajes en redes sociales, que incluyó una publicación hecha por Nadal el viernes por la mañana. Las 14 victorias del español en el Abierto de Francia, un récord, fueron narradas por Fendrich con riqueza de detalles y colorido.

Gauff, cuyo título del año pasado en Roland Garros fue su segundo campeonato de Grand Slam en individuales, abrió su conferencia de prensa previa al torneo con un reconocimiento a Fendrich, el escritor galardonado que pasó 24 de sus 33 años en AP cubriendo tenis.

“Solo quería empezar esto reconociendo una pérdida profunda que creo que todos hemos vivido como comunidad con Howard”, expresó Gauff. “Era alguien con quien siempre disfruté conversar. Uno de mis rostros favoritos de ver en la sala”.

Fendrich murió el jueves en el Hospital Johns Hopkins, en Baltimore. Le diagnosticaron cáncer en febrero, poco después de regresar de Milán, donde cubrió sus 11mos Juegos Olímpicos. Tenía 55 años.

La WTA escribió un homenaje a Fendrich, recordando que “su clásica introducción antes de una pregunta, ‘por lo tanto, tengo curiosidad ...’, siempre marcaba un tono cómodo de amabilidad en las entrevistas”.

Pegula, quinta del ranking y miembro del Consejo de Jugadoras de la WTA, envió sus condolencias.

“Howard fue uno de los periodistas más respetados de nuestro deporte y alguien en quien las jugadoras confiaban porque siempre abordó su trabajo con honestidad, profesionalismo y justicia”, manifestó.

Roger Federer, Billie Jean King y Patrick McEnroe, exjugador y actual presidente del Salón Internacional de la Fama del Tenis, estuvieron entre quienes honraron a Fendrich el jueves.

También llegaron otros homenajes de colegas de Fendrich en el palco de prensa. Adam Kilgore, radicado en Washington, lo calificó como “la mejor persona para ver en un partido, en una sala de prensa, en una cena después de un evento”.

También llegaron desde el entorno de su base en casa. Ahí, cuando no cubría tenis, era un habitual en los palcos de prensa de los partidos de los Commanders, los Nacionales y los Capitals.

“Sus contribuciones y su impacto en el periodismo deportivo se extienden mucho más allá del palco de prensa de los Nacionales”, señaló el equipo de béisbol. “Se le extrañará profundamente”.

Fendrich tenía su base en Washington y los equipos de fútbol americano y hockey de la ciudad —los Commanders y los Capitals— también expresaron sus condolencias.

A Fendrich le sobreviven su esposa, Rosanna Maietta; su madre, Renée; su hermano, Alex, y dos hijos, Stefano y Jordan.

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FUENTE: AP