americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Nacionales vencen 8-6 a Cerveceros y barren la serie por primera vez desde 2011

El venezolano Keibert Ruiz conectó un sencillo productor de dos carreras para desempatar el juego en la octava entrada y los Nacionales de Washington derrotaron el domingo 8-6 a Milwaukee para completar su primera barrida ante los Cerveceros en 15 años.

El venezolano de los Nacionales de Washington Keibert Ruiz batea un sencillo de dos carreras en la octava entrada ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Aaron Gash)
El venezolano de los Nacionales de Washington Keibert Ruiz batea un sencillo de dos carreras en la octava entrada ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

La última barrida de los Nacionales sobre los Cerveceros se remontaba a abril de 2011. Washington no barría una serie en Milwaukee desde junio de 2006.

Los Nacionales se recuperaron después de permitir un jonrón de tres carreras al dominicano Gary Sánchez en la séptima que empató el juego.

Brice Turang pegó dos jonrones solitarios y Jake Bauers también se voló la barda por Milwaukee, que ha perdido cinco seguidos para su peor racha desde junio de 2023.

James Wood, de Washington, conectó jonrón por cuarta vez en sus últimos siete juegos.

Después de que los Nacionales anotaron cuatro carreras ante los relevistas de Milwaukee, el dominicano Abner Uribe y el venezolano Ángel Zerpa (0-1) para tomar ventaja de 6-3 en la séptima, los Cerveceros respondieron de inmediato antes de que Washington reaccionara en la octava.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, se dirige a hablar con la prensa antes de abordar el Air Force Two, el viernes 10 de abril de 2026, en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, previo a su viaje a Pakistán para entablar conversaciones sobre Irán. (AP Foto/Jacquelyn Martin, pool)

Vance viaja a Pakistán para encabezar conversaciones con Irán sobre el fin de la guerra

Unas personas acuden al súper en Glenview, Ill., el 4 de julio 2022. (Foto AP/Nam Y. Huh)

La economía estadounidense creció 0,5% en el último trimestre de 2025

Luis Díaz festeja tras anotar el primer gol del Bayern Múnich en la victoria 2-1 ante el Real Madrid por los cuartos de final de la Liga de Campeones, el martes 7 de abril de 2026. (AP Foto/José Bretón)

Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

ARCHIVO - Savannah Guthrie visita el programa Today en Rockefeller Plaza en Nueva York el jueves 5 de marzo de 2026. (Foto Charles Sykes/Invision/AP, archivo)

Savannah Guthrie vuelve al set de "Today" por primera vez desde la desaparición de su madre

Destacados del día

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

TRUMP ORDENA BLOQUEO NAVAL EN ORMUZ: EE.UU. interceptará barcos y amenaza con destruir minas iraníes

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

🚨 EEUU activará registro automático para el servicio militar: incluye migrantes cubanos

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Muere la actriz cubana Zelma Morales, figura clave de la TV y el teatro que marcó a generaciones

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Trump anuncia limpieza de minas en el estrecho de Ormuz mientras avanzan negociaciones con Irán

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Ejercicios militares en Cuba con bueyes y mulos generan burlas en Redes Sociales

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter