Nacionales vencen 8-6 a Cerveceros y barren la serie por primera vez desde 2011

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El venezolano de los Nacionales de Washington Keibert Ruiz batea un sencillo de dos carreras en la octava entrada ante los Cerveceros de Milwaukee el domingo 12 de abril del 2026. (AP Foto/Aaron Gash) AP

La última barrida de los Nacionales sobre los Cerveceros se remontaba a abril de 2011. Washington no barría una serie en Milwaukee desde junio de 2006.

Los Nacionales se recuperaron después de permitir un jonrón de tres carreras al dominicano Gary Sánchez en la séptima que empató el juego.

Brice Turang pegó dos jonrones solitarios y Jake Bauers también se voló la barda por Milwaukee, que ha perdido cinco seguidos para su peor racha desde junio de 2023.

James Wood, de Washington, conectó jonrón por cuarta vez en sus últimos siete juegos.

Después de que los Nacionales anotaron cuatro carreras ante los relevistas de Milwaukee, el dominicano Abner Uribe y el venezolano Ángel Zerpa (0-1) para tomar ventaja de 6-3 en la séptima, los Cerveceros respondieron de inmediato antes de que Washington reaccionara en la octava.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP