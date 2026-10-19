Musk promete una acción de SpaceX a "cada niño de Estados Unidos"

El multimillonario Elon Musk, CEO de SapecX, en un evento en Washington, el 8 de octubre del 2026. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson) AP

La oferta llegó un día después de que la empresa de inteligencia artificial Anthropic anunciara en una publicación en redes sociales que destinará el 5% de sus acciones a un nuevo fondo de “beneficio público”.

En respuesta a esa publicación del domingo, Musk escribió: “Recomiendo entregar las acciones directamente al público”.

Las acciones de SpaceX, que presentará sus resultados trimestrales el martes, cerraron el viernes en 146,03 dólares.

Anthropic indicó el domingo que las acciones que está destinando irán al Anthropic Public Benefit Fund, una nueva entidad dentro de la empresa. El valor del fondo podría aumentar a medida que las acciones suban de valor.

Musk no ofreció más detalles sobre cómo implementará su promesa, pero añadió en su publicación que “esta será la primera de muchas”.

Los anuncios de Musk y Anthropic llegan mientras los estadounidenses se muestran cada vez más recelosos de la IA. Una nueva encuesta del Centro AP-NORC para la Investigación de Asuntos Públicos concluye que el 64% cree que la IA se está desarrollando “demasiado rápido”, mientras que el 27% afirma que su desarrollo ha sido “más o menos adecuado” y solo el 8% dice que avanza “demasiado lento”.

El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, y los otros cinco cofundadores de la empresa establecieron Anthropic como una corporación de beneficio público, una designación que las compañías con fines de lucro eligen para equilibrar objetivos financieros e impacto social.

Anthropic está planeando una enorme oferta pública inicial en las semanas próximas. En junio, la empresa dijo que había presentado de manera confidencial una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores para su propuesta de oferta pública inicial.

Ese mismo mes, SpaceX debutó en Wall Street como empresa que cotiza en bolsa y convirtió a Musk en el primer billonario del mundo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP