Museo neerlandés confirma un Rembrandt como encontrar "una aguja en un pajar"

El director Taco Dibbits del Rijksmuseum presentó la obra "Visión de Zacarías en el Templo" durante una vista previa de prensa en Ámsterdam, Países Bajos, el lunes 2 de marzo de 2026 y dijo que dos años de análisis han confirmado que fue pintada por Rembrandt. (Foto AP/Peter Dejong) AP

El museo nacional de arte e historia de Países Bajos, el Rijksmuseum, presentó la obra, “Visión de Zacarías en el templo”, y señaló que un análisis minucioso, que incluyó escaneos de alta tecnología, ha confirmado que fue pintada por Rembrandt después de que se mudara a la capital, Ámsterdam.

El cuadro no se ha exhibido públicamente en décadas después de que un coleccionista privado lo comprara en 1961, un año después de que se determinara que no era un Rembrandt, indicó el museo en un comunicado. A partir del miércoles, se exhibirá junto a otras obras maestras en el Rijksmuseum, donde está en préstamo a largo plazo.

El director Taco Dibbits afirmó que el museo suele recibir correos electrónicos de personas que preguntan si el cuadro que poseen podría ser del maestro de la Edad de Oro.

“Siempre esperamos encontrar un nuevo Rembrandt, pero esto ocurre rara vez”, declaró a The Associated Press. Comentó que hacer un hallazgo así “es como (encontrar) una aguja en un pajar”.

El propietario, que ha permanecido en el anonimato, inicialmente solo preguntó al museo si el cuadro era neerlandés.

“Realmente no sabía lo que tenía. Y luego descubrir que es un Rembrandt es algo que es increíble vivir”, expresó Dibbits.

El cuadro representa una historia bíblica en la que el sumo sacerdote Zacarías recibe la visita del arcángel Gabriel, quien le dice al sacerdote que él y su esposa tendrán un hijo: Juan el Bautista. La expresión de sorpresa de Zacarías queda resaltada por la luz que anuncia la llegada de Gabriel, señaló el museo.

Un estudio exhaustivo de la obra, que incluyó escaneos de fluorescencia de rayos X macro y comparaciones con otras obras del artista, confirmó que Rembrandt la pintó, dijo el curador del museo de pinturas neerlandesas del siglo XVII, Jonathan Bikker.

“Así que la madera que se utilizó para el panel sobre el que está pintado, sin duda proviene de un árbol que fue talado antes de 1633, la fecha que figura en el cuadro”, explicó.

“Todos los pigmentos, la pintura del cuadro, fueron utilizados por Rembrandt en otras pinturas. Y las capas de pintura y la manera en que lo pintó, eso también es precisamente lo mismo que en otras obras de Rembrandt”, añadió.

La obra se suma a unas 350 pinturas conocidas de Rembrandt y alimentó la esperanza de que pueda haber más.

“No estamos buscando activamente nuevos cuadros de Rembrandt, pero creo que esto nos da esperanza —no solo a nosotros, sino a todos los que están interesados en Rembrandt”, manifestó Bikker.

FUENTE: AP