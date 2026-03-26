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Murray explota con 53 puntos y Denver resiste para vencer 142-135 a Dallas

DENVER (AP) — Jamal Murray anotó 53 puntos, su máximo de la temporada; Nikola Jokic sumó 23 puntos, 21 rebotes y 19 asistencias, también su mejor cifra de la campaña, y los Nuggets de Denver resistieron para vencer 142-135 a los Mavericks de Dallas la noche del miércoles.

Jamal Murray, izquierda, de los Nuggets de Denver, se alza para disparar sobre Khris Middleton (20) de los Mavericks de Dallas, defiende en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Jamal Murray, izquierda, de los Nuggets de Denver, se alza para disparar sobre Khris Middleton (20) de los Mavericks de Dallas, defiende en la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el miércoles 25 de marzo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Jokic llegó a la noche con 5.992 asistencias y alcanzó el hito cuando asistió a Murray para una bandeja con 4:56 por jugar en el segundo cuarto. Fue parte de una primera mitad de 33 puntos para Murray, quien acertó 11 de 16 tiros de campo y encadenó 14 puntos consecutivos en un tramo.

Jokic registró la asistencia número 6.000 de su carrera durante la cuarta victoria consecutiva de Denver. Los Nuggets (46-28) están empatados en el cuarto lugar con Minnesota, que venció a Houston en tiempo extra la noche del miércoles. Denver tiene el desempate por haber ganado la serie de la temporada ante los Timberwolves.

Murray encestó su único tiro del tercer cuarto, pero se encendió en el cuarto periodo después de que Dallas recortó una ventaja de 11 tantos a 127-126 con 4:20 por jugar en el último cuarto. Los Mavericks tuvieron la oportunidad de empatar el partido, pero Brandon Williams falló dos tiros libres con 3:58 restantes y Denver tomó el control.

Jokic convirtió un tiro flotado desde 8 pies, asistió a Peyton Watson para un triple desde la esquina y Murray encestó un triple y un salto hacia atrás desde 19 pies para poner el marcador 138-128.

Murray, cuyo récord personal es de 55 puntos, terminó con 19 de 28 en tiros de campo y acertó 9 de 14 triples.

El novato Cooper Flagg anotó 26 puntos y Naji Marshall sumó 22 por los Mavericks, que han perdido cinco seguidos y 24 de 28 desde finales de enero.

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