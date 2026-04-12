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Murray conecta su 1er jonrón en MLB y Medias Blancas vencen 6-5 a Reales tras 3 horas de lluvia

KANSAS CITY, Misuri, EE.UU. (AP) — Tanner Murray conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas, Colson Montgomery también la sacó del parque y los Medias Blancas de Chicago resistieron para vencer 6-5 a los Reales de Kansas City el domingo, después de que el primer lanzamiento se retrasó 3 horas por la lluvia.

Dustin Harris (37), de los Medias Blancas de Chicago, celebra con el venezolano Lenyn Sosa (50) tras anotar en un lanzamiento descontrolado del relevista John Schreiber, de los Reales de Kansas City, durante la séptima entrada de un juego de béisbol el domingo 12 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel)
Dustin Harris (37), de los Medias Blancas de Chicago, celebra con el venezolano Lenyn Sosa (50) tras anotar en un lanzamiento descontrolado del relevista John Schreiber, de los Reales de Kansas City, durante la séptima entrada de un juego de béisbol el domingo 12 de abril de 2026, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Charlie Riedel) AP

Dustin Harris abrió la séptima entrada con un doble como bateador emergente y anotó la carrera de la ventaja para los Medias Blancas gracias a un lanzamiento descontrolado de John Schreiber (0-2).

Chicago igualó un récord del club al utilizar a nueve lanzadores en un juego de nueve entradas. Esa marca se estableció contra Cleveland el 14 de septiembre de 1997.

Los últimos cuatro relevistas de los Medias Blancas —Bryan Hudson, Jordan Leasure (1-0), Lucas Sims y el dominicano Seranthony Domínguez— se combinaron para ponchar a seis en 4 1/3 entradas sin permitir hits. Domínguez consiguió tres outs para su tercer salvamento.

Tras la larga demora, Murray disparó un jonrón de dos carreras ante el abridor Noah Cameron en la segunda entrada para darle a los Medias Blancas una ventaja de 2-0. Eso puso fin a una racha de Chicago sin anotar que se extendió por 21 2/3 entradas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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