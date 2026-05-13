Murió Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, por cáncer cerebral. Tenía 47 años

ARCHIVO - Jason Collins, centro de los Nets de Brooklyn, previo a un juego de la NBA en Nueva Orleans, el 24 de marzo de 2014. (AP Foto/Jonathan Bachman) AP

Collins pasó 13 años como jugador en la liga para seis franquicias diferentes. Reveló en 2013 que era gay, un anuncio que llegó hacia el final de su carrera como jugador.

A Collins le habían diagnosticado glioblastoma en etapa 4, que tiene una tasa de supervivencia extremadamente baja. Tenía 47 años.

“Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron y para quienes lo admiraban desde lejos", dijo la familia de Collins en un comunicado difundido mediante la NBA. "Estamos agradecidos por la muestra de amor y las oraciones de los últimos ocho meses y por la atención médica excepcional que Jason recibió de sus médicos y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente”.

Apenas la semana pasada, Collins recibió el premio inaugural Bill Walton Global Champion Award en la cumbre Green Sports Alliance Summit. Estaba demasiado enfermo para asistir y su hermano gemelo, el e NBA Jarron Collins, lo aceptó en su nombre.

“Le dije esto a mi hermano antes de venir aquí: es el hombre más valiente y fuerte que he conocido”, declaró Jarron Collins mientras recibía ese premio.

Jason Collins promedió 3,6 puntos y 3,7 rebotes en su carrera. Ayudó a los Nets de Nueva Jersey a alcanzar dos Finales de la NBA y, en su mejor temporada, promedió 6,4 puntos y 6,1 rebotes para ellos en 2004-05.

“El impacto y la influencia de Jason Collins se extendieron mucho más allá del baloncesto, ya que ayudó a que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran más inclusivas y acogedoras para las futuras generaciones", expresó el comisionado de la NBA, Adam Silver.

Jason Collins pasó la mayor parte de su carrera con los Nets, y también jugó para Atlanta, Boston, Memphis, Minnesota y Washington.

“Esto duele”, escribió en X el entrenador de Dallas, Jason Kidd, excompañero y entrenador de Collins. “Jason Collins fue un pionero. Tuvo un valor como nunca has visto. Fue un compañero increíble. Y tenerlo en Brooklyn al inicio de mi camino como entrenador significó muchísimo. Quienes lo conocieron fueron bendecidos de poder llamarlo amigo. Ya se te extraña, hermano".

Jason Collins reveló su orientación sexual en un relato en primera persona para Sports Illustrated en abril de 2013. Era agente libre en ese momento, comentó que quería seguir jugando y luego disputó 22 partidos con Brooklyn la temporada siguiente.

“Si dependiera de mí, alguien más ya lo habría hecho”, escribió entonces. “Nadie lo ha hecho, por eso levanto la mano”.

Su decisión fue ampliamente elogiada, y estrellas como Kobe Bryant se pronunciaron rápidamente en apoyo a Collins. Incluso hubo respaldo desde la Casa Blanca y del entonces expresidente Bill Clinton, cuya hija, Chelsea, fue a Stanford con Collins. En Stanford, Collins compartió habitación con alguien que formaba parte de otra dinastía política estadounidense: Joe Kennedy III, quien pasó ocho años en el Congreso representando a Massachusetts.

Collins escribió en el texto para Sports Illustrated que se dio cuenta de que necesitaba hacer pública su orientación sexual cuando Kennedy marchó en el desfile del orgullo gay de Boston en 2012, pero Collins no pudo hacer lo mismo.

Hasta entonces, Collins había mantenido en reserva sus sentimientos sobre los derechos de los homosexuales. Usó el número 98 en la camiseta durante la mayor parte de sus últimos tres períodos como jugador con Boston, Washington y Brooklyn, en alusión al año en que Matthew Shepard, un estudiante universitario gay en Wyoming, fue asesinado. También usó el 46 en un partido con los Nets, ya que era la única camiseta que el equipo tenía disponible cuando firmó.

Se guardó un minuto de silencio el martes antes del partido de playoffs Minnesota contra San Antonio, en homenaje tanto a Collins como a Brandon Clarke, el ala-pívot de los Grizzlies de Memphis, cuya muerte también se anunció el martes. Los Spurs elogiaron a Collins no solo por derribar barreras, sino por “su valentía y bondad”.

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FUENTE: AP