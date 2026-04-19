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Murakami pega jonrón y Medias Blancas conectan 4 para apoyar a Schultz en triunfo 7-4 ante A's

WEST SACRAMENTO, California, EE.UU. (AP) — El novato Munetaka Murakami y el cubano Miguel Vargas conectaron dos de los cuatro jonrones de Chicago ante Jeffrey Springs, y el novato Noah Schultz permitió el domingo un hit en cinco entradas para lograr su primera victoria en las Grandes Ligas, en el triunfo de los Medias Blancas de Chicago por 7-4 sobre los Atléticos.

Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, al centro, celebra tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Atléticos, el domingo 19 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis)
Munetaka Murakami, de los Medias Blancas de Chicago, al centro, celebra tras conectar un jonrón de dos carreras durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Atléticos, el domingo 19 de abril de 2026, en West Sacramento, California. (AP Foto/Sara Nevis) AP

En su segunda apertura de su carrera, Schultz (1-1) permitió el jonrón solitario del boricua Darell Hernaiz en la segunda entrada. El zurdo ponchó a seis y dio una base por bolas en el juego decisivo de la serie.

Vargas abrió la quinta con un sencillo y Murakami lo siguió con su tercer jonrón de la serie y el octavo de la temporada —un batazo de 425 pies hacia el jardín derecho. Colson Montgomery conectó jonrón con dos outs —su quinto— para poner el marcador 7-1.

Murakami suma más jonrones que cualquier jugador nacido en Japón en sus primeros 22 juegos. Conectó su primer grand slam en la victoria 9-2 del viernes.

Chase Meidroth conectó un sencillo para abrir el juego ante Springs (3-1) antes de anotar con el elevado de sacrificio del cubano Edgar Quero con las bases llenas.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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