Zimbabue anuncia 100 posibles muertes por cólera y restringe las aglomeraciones públicas

ARCHIVO - Trabajadores de salud atienden a pacientes con síntomas de cólera en un hospital local en Harare, Zimbabue, el martes 11 de septiembre de 2018. Zimbabue ha registrado 100 muertes sospechosas de cólera y más de 5.000 posibles casos desde finales de septiembre de 2023. (AP Foto/Tsvangirayi Mukwazhi, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.