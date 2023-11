Votantes en Virginia deciden quién controlará la Legislatura

ARCHIVO - El gobernador de Virginia, Glenn Youngkin, habla en un acto electoral, 21 de setiembre de 2023 en Petersburg, Virginia. El ciclo electoral legislativo en Virginia finaliza el 7 de noviembre, cuando los votantes deciden si entregan todo el poder a los republicanos o permiten que los demócratas sigan cumpliendo el papel de contrapeso a los planes de Youngkin. (AP Foto/Steve Helber, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved