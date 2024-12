Venezuela reanuda cooperación con oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU

Familiares de personas que fueron detenidas por el gobierno durante las protestas en contra de los resultados electorales, y familiares de otros presos políticos, exigen la liberación de sus seres queridos fuera de la oficina de la Fiscalía General, el lunes 9 de diciembre de 2024, en Caracas. (AP Foto/Ariana Cubillos) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved