Venezuela: Dirigente opositor se retira y apoya candidatura de Machado a las primarias de octubre

La aspirante presidencial de la oposición María Corina Machado y el líder opositor Freddy Superlano, ambos al centro, levantan los brazos para los fotógrafos durante un evento de campaña en Caracas, Venezuela, el viernes 13 de octubre de 2023. Superlano anunció su retiro de las primarias y el apoyo de su partido, Voluntad Popular, a Machado antes de las primarias de la oposición para elegir un candidato que se enfrente al presidente Nicolás Maduro en las elecciones generales de 2024. (Foto AP/Ariana Cubillos)