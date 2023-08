Venezuela: derrames de petróleo y desechos tóxicos amenazan la vida del Lago de Maracaibo

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Retratos de familia y cuadros adornan las paredes de una casa sobre pilones que se asienta en la orilla del Lago de Maracaibo en el barrio de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Venezuela, el martes 8 de agosto de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Manchas de petróleo en el Lago de Maracaibo, en San Francisco, Venezuela, el miércoles 9 de agosto de 2023. Antes famoso por sus aguas cristalinas, el lago se convirtió en un entorno contaminado por derrames de crudo de deteriorados oleoductos y plataformas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Chozas de paja colocadas sobre la orilla del Lago de Maracaibo, contaminado con petróleo y basura, en San Francisco, Venezuela, el miércoles 9 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un niño camina por la orilla entre dos casas elevadas en Lago de Maracaibo, en el barrio de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Venezuela, el martes 8 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

El pescador Óscar Luzardo navega en su bote y pasa al lado de una mancha de crudo en el Lago de Maracaibo, cerca del municipio de San Francisco, Venezuela, el jueves 10 de agosto de 2023. Antes famoso por sus aguas cristalinas, el lago se convirtió en un entorno contaminado por derrames de crudo de deteriorados oleoductos y plataformas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Petróleo y basura inundan la orilla del Lago de Maracaibo en el municipio de San Francisco, Venezuela, el jueves 10 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Pescadores estiran sus redes en la ribera del Lago de Maracaibo contaminado con petróleo y desechos en el agua, en San Francisco, Venezuela, el miércoles 9 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Una capa gruesa de verdín cubre basura y plásticos contaminando el agua del Lago de Maracaibo, mientras los pescadores preparan su carnada, en Maracaibo, Venezuela, el jueves 10 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un gato camina sobre residuos que bordean la orilla del Lago de Maracaibo en el barrio de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Venezuela, el martes 8 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un cerdo, cubierto con una tupida capa de verdín, olisquea el suelo en busca de alimento cerca de la orilla del Lago de Maracaibo, en Maracaibo, Venezuela, el jueves 10 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Una red de pesca llena de petróleo guardada en una casa en San Francisco, Venezuela, el miércoles 9 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Una mujer lava a mano la ropa con agua del Lago de Maracaibo en San Francisco, Venezuela, el miércoles 9 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un hombre retira agua sucia del interior de una choza de paja instalada en la orilla del Lago de Maracaibo contaminado con basura y derrames de petróleo, en San Francisco, Venezuela, el jueves 10 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Un niño intenta extraer un objeto de la basura incrustada a lo largo de la orilla del Lago de Maracaibo como parte de una campaña de limpieza, en Santa Rita, Venezuela, el viernes 11 de agosto de 2023. La contaminación en torno al lago, uno de los más grandes de América Latina, es resultado de décadas de excesiva explotación petrolera en su lecho, mantenimiento inadecuado y falta de inversión en una infraestructura obsoleta, según ambientalistas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Residentes se reúnen en un malecón mientras pasa un bote con pasajeros por el Lago de Maracaibo, en Maracaibo, Venezuela, el jueves 10 de agosto de 2023. Antes famoso por sus aguas cristalinas, el lago se convirtió en un entorno contaminado por derrames de crudo de deteriorados oleoductos y plataformas. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Ignacio limpia un pescado que obtuvo del Lago de Maracaibo, en el barrio de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Venezuela, el miércoles 9 de agosto de 2023. (AP Foto/Ariana Cubillos)

La fetidez afecta a los residentes de la ciudad de Maracaibo, la segunda más poblada del país, y la proliferación de bacterias genera unas toxinas que pueden ocasionar la muerte masiva de peces por la reducción del oxígeno en el agua y afectar a la salud humana, según las conclusiones del equipo de investigadores de la facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, que por años han estudiado la contaminación en el lago.

Los peces ya no se acercan a la orillas porque la microalga “los ahoga”, dijo a The Associated Press José Aular, un pescador de 61 años. A quien se mete en esas aguas cubiertas de verdín, “le sale un llaguero (úlceras) en el cuerpo”, comentó Aular. “Lo digo por experiencia”, recalcó refiriéndose a una afección cutánea que le obligó a dejar de trabajar por un largo tiempo.

La contaminación del lago es añeja, pero es ahora cuando se evidencia en las costas, dijo Beltrán Briceño, profesor de la Universidad del Zulia y jefe del equipo de investigación y del laboratorio de microbiología del Instituto de Investigaciones Agronómicas.

Si continúan las descargas de residuos y se mantienen paralizadas las casi tres decenas de plantas de tratamientos destartaladas que no funcionan desde hace años, “vamos a seguir colapsando el lago”, acotó el experto en microbiología ambiental y biotecnología de microalgas y cianobacterias.

El lago ya presenta altas concentraciones de nitrógeno y fósforo. Estos elementos, detalló el experto, favorecen el crecimiento de cianobacterias, como la microcistina, que está produciendo el 95% del verdín, una microalga que libera toxinas y que estima ocupa ya 70% del agua.

“No hay una fórmula mágica” para recuperar el lago ni solución a corto plazo, indicó, más aún si se sigue usando como “un pozo séptico”.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha prometido sanear la situación, una oferta pendiente tras más de 20 años de administraciones socialistas de la que dudan los pescadores.

“Es una mentira”, dijo Aular, señalando que en una visita de Maduro en julio pasado a las riberas del Maracaibo solo “acomodaron las calles por las que iba a pasar el presidente, más nada”. En las orillas recogieron una pequeña porción del verdín, aseveró.

El mandatario anunció entonces que implementará un plan de rescate, conservación y desarrollo sostenible. Y el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea, se comprometió a que “no van a existir más derrames".

Pero en el agua aún se pueden ver grandes extensiones cubiertas del petróleo que se fuga de plataformas y oleoductos con signos de deterioro. “Los estamos corrigiendo, eso es parte del objetivo”, apostilló el ministro.

Las promesas son encajadas con descrédito por los pescadores que recuerdan que las manchas de petróleo se hicieron cotidianas a inicios del mandato de Chávez y que la situación se ha agravado en los últimos dos años.

Lo que se ve, apuntan los pescadores, sería apenas una fracción del crudo, puesto que la mayoría se va al fondo del lago, se mezcla con el lecho y mata a los animales que viven allí.

Antes “salías a pescar y agarrabas 700 kilos de camarón” casi de manera constante, comentó Yordi Vicuña, un trabajador de 33 años. Ahora pueden estar largas jornadas en faena y volver con unos ocho kilos, como ocurrió recientemente. Esos camarones para colmo estaban cubiertos de petróleo y “hedían por el verdín”, resaltó.

Vicuña se quejó de que ya no pueden echar las redes en cualquier lugar porque se dañan y de que el crudo vertido se adhiere a las embarcaciones pesqueras, a los motores y hasta a ellos mismos.

Las mujeres en pueblos costeros dedican mucho tiempo a tratar de quitar el crudo de la ropa de los pescadores y ellos mismos, a limpiarse con gasolina el petróleo del cuerpo.

Ya que todos están resignados a no tener una solución definitiva inmediata, Vicuña dice ironizando que se conformaría si le dan “una cremita para echarnos en la piel porque ya me arde de tanta gasolina que he usado”.

Jorge Rueda reportó desde Caracas. El videoperiodista de AP Juan Pablo Arráez contribuyó desde Venezuela para este despacho.

FUENTE: Associated Press