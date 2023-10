Una visita a la megacárcel de Bukele: una prisión gris y austera con 12.000 presuntos pandilleros

Presos asisten en una clase de terapia social sobre comportamiento desde el interior de su celda durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Presos asisten en una clase de terapia social sobre comportamiento desde el interior de su celda durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. Los internos llevan mascarilla como precaución para evitar contagios de COVID-19. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Presos hacen ejercicios bajo la vigilancia de guardias de prisión durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Presos asisten en una clase de terapia social sobre comportamiento durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Presos asisten en una clase de terapia social sobre comportamiento durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

El brazo de un preso con un tatuaje en una clase de terapia social sobre comportamiento durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. Llevan mascarillas como precaución para evitar contagios de COVID-19. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Presos asisten en una clase de terapia social sobre comportamiento durante una visita de prensa en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. Llevan mascarillas como precaución para evitar contagios de COVID-19. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

La policía, en ejercicios de entrenamiento, en una pista aérea en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una mega prisión, durante una visita de la prensa a las instalaciones en Tecololuca, El Salvador, el jueves 12 de octubre de 2023. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Un interno es revisado en el área médica el Centro de Confinamiento del Terrorismo durante una visita de la prensa a la mega prisión en Tecololuca. (AP Foto/Salvador Meléndez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.