Una mujer será la presidenta de la Gobernación del Vaticano

ARCHIVO — En esta foto de archivo del jueves 23 de diciembre de 2021, el papa Francisco saluda a la hermana Raffaella Petrini, secretaria general de la administración vaticana, a su llegada para una audiencia con empleados en el Salón Paulo VI, en el Vaticano. (AP Foto/Alessandra Tarantino) Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Sin embargo, durante su papado, ha habido un notable aumento en el porcentaje de mujeres que trabajan en el Vaticano, incluso en puestos de liderazgo, pasando de 19,3% en 2013 a 23,4% en la actualidad, según estadísticas reportadas por Vatican News. En la Curia, el porcentaje de mujeres es de 26%.

Los críticos argumentan que nombrar a mujeres como directivas de la iglesia no compensa la continua prohibición de ordenarlas como ministras.

Además de su trabajo como directora de la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano, Petrini también es una de las tres mujeres que forman parte de la oficina vaticana que evalúa las nominaciones de obispos. Su nombramiento en 2022 constituyó la primera vez que las mujeres asumían una función formal en el proceso vaticano de selección de obispos.

Miembro de la orden religiosa de las Hermanas Franciscanas de la Eucaristía, con sede en Meriden, Connecticut, Petrini mantiene un perfil público relativamente bajo.

Pero durante un discurso del Día de la Mujer en 2023 en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, reconoció que su nominación como secretaria general del Estado de la Ciudad del Vaticano generó sorpresa y desaprobación, “más de lo que esperaba en mi ingenuidad”.

“Incluso en organizaciones no eclesiales, la resistencia es parte del proceso de cambio”, dijo Petrini, quien también ha sido profesora de economía del bienestar en la Pontificia Universidad Angelicum de Roma.

