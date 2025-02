Una de las víctimas del tiroteo en Suecia llamó a su prometida para decirle que la amaba

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El memorial para las víctimas del tiroteo en Suecia, en la localidad de Orebro, el 7 de febrero del 2025. (AP foto/Sergei Grits)

El joven de 28 años pidió a Kareen Alia que cuidara de su madre y de ella misma antes de que la llamada terminara. No hubo respuesta cuando ella volvió a llamar, y más tarde se enteró de que había muerto a causa de sus heridas, uno de los diez muertos cuando un hombre armado abrió fuego el martes en el centro de educación para adultos en la ciudad de Orebro, donde Iskef estudiaba para convertirse en enfermero.

Las autoridades indicaron que el tirador, que aún no ha sido identificado oficialmente, estaba vinculado al centro de educación para adultos donde abrió fuego con al menos un arma similar a un rifle y pudo haber asistido a la escuela anteriormente.

Más tarde, lo encontraron muerto con tres armas, 10 cargadores vacíos y una gran cantidad de munición sin usar junto a su cuerpo. No estaba claro cómo murió, pero los funcionarios dijeron que la policía no respondió a su fuego.

Los investigadores no han descubierto un motivo definitivo detrás de la masacre. La policía señaló que no hubo advertencias de antemano, y creen que el perpetrador actuó solo. Por ahora no hay conexión con el terrorismo.

“Toda mi vida fue con él”, expresó su hermana Hanan Eskif a TV4. “Trabajamos juntos, estudiamos juntos, íbamos a la iglesia juntos. Toda mi vida fue con él, ¿cómo podré vivir sin él?”

Su familia celebró un servicio conmemorativo en su iglesia cristiana ortodoxa, aunque no habían recibido el cuerpo de Iskef hasta el jueves por la noche.

“Seguimos mirando por la ventana pensando que tal vez regresará y tocará la puerta, y tendremos que abrirla. No dormimos, no comemos, no bebemos. Nada, solo nos sentamos y miramos”, indicó Eskif al canal de televisión.

El gobierno y los Demócratas de Suecia el viernes planeaban avanzar con propuestas para endurecer las leyes de armas, incluyendo restringir el acceso a armas semiautomáticas como el AR-15, informó la agencia de noticias sueca TT.

Las autoridades señalaron que el tirador tenía licencias para cuatro armas, tres de las cuales fueron encontradas junto a su cuerpo. La policía ha incautado la cuarta.

Los funcionarios solo han dicho que al menos un arma era similar a un rifle. Actualmente, para poseer legalmente un arma de fuego en Suecia, los solicitantes deben obtener una licencia de armas y demostrar que se utilizará para un propósito aceptable, como la caza o el tiro al blanco, y que no será mal utilizada.

Los solicitantes también deben presentar certificados de caza o tiro al blanco previamente obtenidos. Los certificados de caza requieren que las personas aprueben un curso de capacitación, mientras que los tiradores al blanco deben estar certificados como miembros activos y experimentados de clubes.

En un país de aproximadamente 10,5 millones de personas, había poco más de 660.000 propietarios de armas registrados a principios de 2024, según la agencia de noticias sueca TT. Esos propietarios registrados tenían unos dos millones de armas, objetos que se consideran armas de fuego y partes de armas que requieren un permiso.

TT reportó que 1,6 millones de esas armas están registradas para la caza, y otras 176.000 para el tiro al blanco. Todas las armas deben almacenarse en gabinetes seguros aprobados por la policía. Las solicitudes para armas automáticas completas o armas de una mano solo se otorgan por razones excepcionales, y dichos permisos generalmente tienen un tiempo limitado. Los permisos se revocan si el arma se modifica sustancialmente de su función original.

Dazio reportó desde Berlín.

