Un vuelo a conferencia de paramédicos en Toronto se convierte en emergencia real para uno de ellos

Pete Carlson (tercero desde la izquierda), quien iba a bordo del avión de Delta Air Lines que se volcó el lunes en Toronto, sostiene un certificado de reconocimiento por sus acciones para ayudar a evacuar el avión y ayudar a otros pasajeros, el miércoles 19 de febrero de 2025, en Toronto, Canadá. (AP Foto/John Wawrow) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved