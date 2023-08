Un preciado mercadillo callejero de Kiev sobrevive a pesar de la guerra

Una mujer mira un par de jeans en un puesto de un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 9 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. (AP Foto/Jae C. Hong) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Andrei Saveliev, que vende zapatos, utiliza una bandera estadounidense para cubrir una mesa en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. Cazadores de antigüedades, coleccionistas y muchos otros buscan entre filas que parecen interminables de baratijas y artículos desgastados por el paso del tiempo.

Varias personas compran en un mercadillo callejero en Kiev, Ucrania, el 9 de julio de 2023. El mercado ha sobrevivido a la guerra rusa en Ucrania, aunque los turistas han desaparecido y el nivel adquisitivo de la mayoría de los ucranianos ha bajado.

Un vendedor se resguarda de la lluvia frente a su contenedor en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros.

Varios pantalones en venta cuelgan de un muro cubierto de hiedra en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. Cazadores de antigüedades, coleccionistas y muchos otros buscan entre filas que parecen interminables de baratijas y artículos desgastados por el paso del tiempo.

Máscaras de gas de la era soviética, a la venta en un mercadillo en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. Cazadores de antigüedades, coleccionistas y muchos otros buscan entre filas que parecen interminables de baratijas y artículos desgastados por el paso del tiempo. Hay una extraña mezcla que incluye reliquias de la época soviética como medallas decorativas, piezas de cerámica con retratos de líderes comunistas, máscaras de gas de la Guerra Fría y artículos de uniformes militares.

Compradores llenan un mercadillo en Kiev, Ucrania, el 9 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. Cazadores de antigüedades, coleccionistas y muchos otros buscan entre filas que parecen interminables de baratijas y artículos desgastados por el paso del tiempo.

Un vendedor se viste con una chaqueta del ejército soviético en un mercadillo en Kiev, Ucrania, el 9 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. Cazadores de antigüedades, coleccionistas y muchos otros buscan entre filas que parecen interminables de baratijas y artículos desgastados por el paso del tiempo.

Dos vendedores sacan cajas de sus contenedores en un mercadillo callejero en Kiev, Ucrania, el 9 de julio de 2023. El mercado ha sobrevivido a la guerra rusa en Ucrania, aunque los turistas han desaparecido y el nivel adquisitivo de la mayoría de los ucranianos ha bajado.

Pavel Sheludko muestra uno de los cuadros que vende a un comprador en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 9 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros.

Una amplia variedad de artículos a la venta, expuestos sobre el capó de un Lada 2107, un auto fabricado durante la época soviética, en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023.

Insignias y medallas de la era soviética, a la venta en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 15 de julio de 2023. A pesar de que Ucrania prohibió los símbolos soviéticos y nazis en 2015 en un intento por distanciarse de su pasado totalitario, los vendedores, los compradores y las fuerzas de seguridad parecen no alterarse con la venta a plena luz del día de estas reliquias históricas.

Dos vendedores juegan al ajedrez en un mercadillo callejero en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros.

Un hombre vende viejas cámaras de fotos y accesorios en su puesto en un mercado callejero en Kiev, Ucrania, el 8 de julio de 2023. El vecindario de Pochaina de la capital ucraniana cobra vida cada fin de semana cuando cientos de personas acuden en masa a su famoso mercadillo en busca de tesoros. Cazadores de antigüedades, coleccionistas y muchos otros buscan entre filas que parecen interminables de baratijas y artículos desgastados por el paso del tiempo.