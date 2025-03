Un inusual vistazo al sistema hidráulico oculto tras la Fontana de Trevi de Roma

La Fontana de Trevi, en Roma, vista a través de una ventana de su antigua sala de control, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista de la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un operario de la principal empresa de agua y electricidad de Roma, ACEA, abre la puerta de la antigua sala de control del agua de la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista de la Fontana de Trevi, en Roma, a través de una ventana de su antigua sala de control, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista de la Fontana de Trevi, en Roma, a través de una ventana de su antigua sala de control, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista de la antigua sala de control del flujo de agua que llega a la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un operario de la principal empresa de agua y electricidad de Roma, ACEA, recorre la nueva sala de control del agua de la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un operario de la principal empresa de agua y electricidad de Roma, ACEA, opera un panel en la nueva sala de control del agua de la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un operario de la principal empresa de agua y electricidad de Roma, ACEA, camina por la antigua sala desde donde se controlaba el agua que llega a la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Vista de la antigua sala de control de la Fontana de Trevi, en Roma, el 19 de marzo de 2025. (AP Foto/Andrew Medichini) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved