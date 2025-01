Un grupo de EEUU publica nombres de sacerdotes católicos acusados de abusos a menores en Filipinas

Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org, ona organización estadounidense de supervisión, habla en una conferencia de prensa en Manila el 29 de enero de 2025 donde presentaron una base de datos en internet con más de 80 nombres de sacerdotes católicos acusados de abusar de menores en Filipinas. (AP Foto/Joeal Calupitan) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.