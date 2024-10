Un fuerte tifón se acerca a Filipinas, donde muchos refugios siguen llenos tras otra tormenta

Vecinos intentan recuperar pertenencias de sus casas dañadas tras un reciente alud de tierra provocado por la tormenta tropical Trami en Talisay, provincia de Batangas, Filipinas, que dejó a miles de personas sin hogar y varios muertos el sábado 26 de octubre de 2024. (AP Foto/Aaron Favila) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved