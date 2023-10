Un ateo en el norte de Nigeria fue arrestado. Luego los ataques contra los demás empeoraron

La silueta de una persona atea se recorta contra el sol durante el atardecer en una calle en Kano, Nigeria, el 14 de julio de 2023. Los no creyentes en Nigeria dijeron que siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda clase en el país profundamente religioso, cuya población de 210 millones está dividida casi en partes iguales entre cristianos —que predominan en el sur— y musulmanes, que son mayoría en el norte. Algunos afirman que las amenazas y los ataques han empeorado en el norte desde que el líder de la Asociación Humanista de Nigeria, Mubarak Bala, fue arrestado y encarcelado por blasfemia. (AP Foto/Sunday Alamba) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Leo Igwe, fundador de una asociación humanista (centro), interviene durante una reunión con ateos en un parque en Lagos, Nigeria, el 27 de agosto de 2023. Los no creyentes en Nigeria dicen que siempre han sido tratados como ciudadanos de segunda clase en el país profundamente religioso, cuya población de 210 millones está dividida casi en partes iguales entre cristianos —que predominan en el sur— y musulmanes, que son mayoría en el norte. Algunos afirman que las amenazas y los ataques han empeorado en el norte desde que el líder de la Asociación Humanista de Nigeria, Mubarak Bala, fue arrestado y encarcelado por blasfemia. (AP Foto/Sunday Alamba) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved