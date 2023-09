UE vuelve a batir récord de solicitudes de asilo tras repunte del año pasado

ARCHIVO - Hombres se instalan en un campamento improvisado frente al centro de recepción Petit Chateau en Bruselas, 17 de junio de 2023. El gobierno belga dijo el miércoles 30 de agosto de 2023 que dejará de dar refugio a hombres solteros que buscan asilo porque su capacidad de recepción limitada debe dar prioridad a familias, mujeres y niños. Las organizaciones humanitarias lo acusaron de incumplir compromisos internacionales. (AP Foto/Olivier Matthys, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved