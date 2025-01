Ucrania intensifica ataques en región rusa de Kursk

En esta imagen tomada de un video publicado por el servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa el 4 de enero de 2025, militares rusos asisten a una formación de combate para unidades de asalto en un lugar no revelado. (Servicio de prensa del Ministerio ruso de Defensa via AP) Russian Defense Ministry Press Service

Docenas de países participarán en la reunión en la Base Aérea de Ramstein en Alemania el jueves, dijo Zelenskyy, “incluidos aquellos que pueden ayudar a aumentar nuestras capacidades no solo para defendernos de misiles sino también contra bombas guiadas y la aviación rusa”.

Rusia controla aproximadamente una quinta parte de Ucrania y el año pasado avanzó lentamente en áreas del este a pesar de altas pérdidas de personal y equipo. La trayectoria de la guerra no favorece a Ucrania, que sufre de falta de personal en el frente y necesita más apoyo de sus socios occidentales.

En la incursión de Ucrania en la región de Kursk, Zelenskyy indicó que las tropas rusas y norcoreanas sufrieron grandes pérdidas en los combates en la región de Kursk.

“En batallas ayer y hoy cerca de solo un pueblo, Makhnovka, en la región de Kursk, el ejército ruso perdió hasta un batallón de soldados de infantería norcoreanos y paracaidistas rusos”, dijo. “Esto es significativo”.

Zelenski dijo el mes pasado que 3.000 efectivos norcoreanos habían muerto o quedaron heridos en Kursk, donde las fuerzas ucranianas lanzaron una incursión en agosto, asestando un golpe al prestigio de Rusia y obligándola a desplegar algunas de sus tropas desde el este de Ucrania.

La incursión no cambió significativamente la dinámica de la guerra, y los analistas militares dicen que Ucrania ha perdido alrededor del 40% del territorio que inicialmente capturó.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que Ucrania lanzó una nueva ofensiva en la región de Kursk. Afirmó que sus fuerzas repelieron a las tropas ucranianas, pero algunos blogueros militares rusos indicaron que las fuerzas de Moscú enfrentaron una presión significativa.

Un comunicado del ministerio declaró que las fuerzas ucranianas atacaron cerca del pueblo de Berdin con dos tanques, un vehículo de desminado y 12 vehículos de combate blindados con paracaidistas alrededor de las 9 a.m. hora local. Se repelieron dos ataques ucranianos, dijo.

El asesor presidencial ucraniano Andriy Yermak dijo que había “buenas noticias” desde Kursk y que Rusia estaba “obteniendo lo que se merece”, mientras que Andriy Kovalenko, jefe del Centro Oficial de Ucrania Contra la Desinformación, dijo en Telegram que las tropas rusas fueron atacadas en varios lugares.

The Associated Press no pudo verificar de inmediato los informes.

Por otra parte, funcionarios locales dijeron que una persona murió y otra fue herida en el bombardeo ruso de la ciudad de Nikopol en la región de Dnipropetrovsk en Ucrania el domingo. A lo largo del río Dniéper, al menos seis personas resultaron heridas cuando las tropas rusas bombardearon la ciudad de Jersón, capital de la región del mismo nombre. Los asentamientos a lo largo de la orilla oeste del río son objeto de bombardeos regulares desde el territorio controlado por Rusia en la orilla opuesta.

Nueve personas resultaron heridas en un ataque con bombas guiadas rusas en la ciudad fronteriza de Semenivka en la región norteña de Cherníhiv en Ucrania el sábado por la noche, dijeron funcionarios locales.

Moscú envió 103 drones a Ucrania durante la noche del domingo, dijeron funcionarios ucranianos. Según la fuerza aérea de Ucrania, 61 drones fueron destruidos y 42 se perdieron, probablemente debido a interferencias electrónicas.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo que 61 drones ucranianos fueron derribados durante la noche del domingo en el oeste de Rusia. No se informaron víctimas, pero el gobernador regional de Rostov, Yuri Slyusar, dijo que edificios residenciales y automóviles resultaron dañados por los escombros de los drones caídos.

Morton reportó desde Londres.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press