Ucrania acusa a Rusia de atacar intencionalmente a rescatistas

En esta imagen proporcionada por el Servicio ucraniano de Emergencias, varias personas llevan a un herido de un edificio dañado por ataques de misiles rusos en Pokrovsk, en la región de Donetsk, Ucrania, el lunes 7 de agosto de 2023. (Servicio ucraniano de Emergencias via AP Photo)

Nikulin acudió al lugar tras el impacto del primer misil y resultó herido por el segundo, a causa de esquirlas que le alcanzaron el pulmón y la mano del lado izquierdo.

“Hoy no es un día feliz para mí, porque los criminales rusos cometieron otro crimen terrible en Pokrovsk”, expresó Nikulin en un video enviado a The Associated Press desde el hospital de la ciudad.

En el video se le ve acostado en la cama sin camisa, con sangre a su costado y en la mano. Se mueve con dolor para exhibir sus heridas.

Apuntando la cámara para mostrar a otras personas heridas en el hospital, dice: “Miren, estos son los héroes ucranianos que ayudaron a la gente (herida)”.

