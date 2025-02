Trump reintegrará a Rusia al bloque occidental tras la guerra en Ucrania, dice premier de Hungría

El viernes, pronosticó que la Unión Europea “se desmoronará” si no se reducen los precios de los energéticos en todo el bloque.

“Personalmente, me convencí en 2010 o 2011 de que la Unión Europea estaba acabada”, dijo. “Si los alemanes y los franceses no encuentran una solución y no ponen a la Unión Europea en una nueva trayectoria, sus días están contados. No hay necesidad de abandonarla, se desmoronará por sí sola si sigue así”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: Associated Press