Tribunal Supremo Electoral de Guatemala frena suspensión de registro de partido de presidente electo

Los manifestantes protestan contra las acciones legales tomadas por la Fiscalía General contra el partido Movimiento Semilla y el presidente electo Bernardo Arévalo en la Ciudad de Guatemala, el sábado 2 de septiembre de 2023. El Congreso de Guatemala ha declarado a los siete legisladores del Movimiento Semilla, uno de los cuales es Arévalo – independientes, lo que les impide ocupar puestos de liderazgo. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved