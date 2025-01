Tribunal ruso encarcela a tres abogados del fallecido líder opositor Alexei Navalny

De izquierda a derecha, los abogados Igor Sergunin, Alexei Liptser y Vadim Kobzev, que en su día representaron al fallecido lider opositor ruso Alexei Navalny, comparecen ante un tribunal en Petushki, en la región de Vladimir, a unos 120 kms (75 millas) al este de Moscú, Rusia, el 17 de enero de 2025. (AP Foto/Pavel Bednyakov) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved