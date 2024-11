Traumatizados por la guerra, cientos de niños libaneses lidian con heridas físicas y emocionales

Ivana Skakye, una niña libanesa de 2 años con quemaduras de tercer grado en 40% de su cuerpo a causa de un ataque del ejército israelí perpetrado en septiembre cerca de su casa en Deir Qanoun al Nahr, un poblado del sur de Líbano, levanta los brazo el martes 29 de octubre de 2024 en su cama del hospital Geitaoui en Beirut, Líbano, donde recibe atención médica. (AP Foto/Hussein Malla) Copyright 2024 The Associated Press. All right reserved